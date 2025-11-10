Tivi siêu sang giá 3,5 tỷ đồng, đắt ngang ô tô Mercedes hay BMW

Tivi siêu sang giá tiền tỷ

Phân khúc tivi cao cấp tại thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu nổi tiếng như Samsung, LG và TCL, để tạo ra những sản phẩm với công nghệ hiện đại và trải nghiệm khác biệt.

Các mẫu tivi hạng sang có giá từ hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng hiện không hiếm trên thị trường, nhưng không ít khách hàng vẫn "xuống tiền" mua. Bởi tivi cao cấp thường sở hữu các công nghệ hiện đại và trang bị nhiều tính năng thông minh, để nâng cao sự trải nghiệm cho người dùng tốt hơn.

Trong số những mẫu tivi cao cấp có mặt tại thị trường Việt Nam hiện nay phải kể đến chiếc TV Micro Led 2024 của Samsung.

Theo Samsung, mẫu TV Micro Led 2024 có giá bán lẻ lên tới khoảng 3,5 tỷ đồng. Đây là một trong những mẫu tivi đắt nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Mức giá này cao hơn giá của nhiều mẫu ô tô hạng sang phổ biến tại Việt Nam như Mercedes-Benz C-Class hay BMW.

Mẫu TV MicroLED 2024 cao cấp của Samsung. Hãng công nghệ Hàn Quốc cho biết, đây là mẫu tivi hiện đại, tiên tiến nhất của Samsung ở thị trường Việt Nam. Mẫu tivi Micro Led mới có kích thước "siêu lớn" từ 76-140 inch, có thể mang tới những trải nghiệm hình ảnh "vượt trội" cho người xem. Mẫu tivi này được ứng dụng công nghệ Micro Color mang đến độ sáng cao, màu sắc rực rỡ, tăng rõ độ nét và độ tương phản. Sản phẩm cũng được tích hợp vi xử lý Micro AI, có thiết kế không viền nguyên khối Monolith Design, tích hợp các công nghệ âm thanh tiên tiến như Arena Sound, OTS Pro - âm thanh theo chuyển động từ tất cả các góc, μ-Symphony – kết hợp loa TV và loa soundbar... Đặc biệt, thiết kế dạng module linh hoạt cho phép người dùng lắp ghép và tùy chỉnh kích thước, biến chiếc tivi thành bức tường hiển thị nghệ thuật trong những không gian sang trọng như biệt thự, khách sạn hay phòng hội nghị cao cấp. Mẫu tivi 115 Inch Neo QLED QN90F 4K của Samsung cũng đang gây chú ý. Mẫu tivi này hiện có giá 440,9 triệu đồng. Theo quảng cáo, sản phẩm này có bộ xử lý tối tân nhất với 768 mạng trí tuệ, nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K. Một thương hiệu tivi nổi tiếng khác đến từ Hàn Quốc là LG cũng tham gia vào phân khúc tivi hạng sang với 2 mẫu tivi cao cấp có giá khoảng 890 triệu đồng. Hai mẫu tivi này đều sử dụng tấm nền OLED tự phát sáng, mang lại hình ảnh sống động cùng thiết kế siêu mỏng chỉ vài milimet, khả năng kết nối không dây hoàn toàn. Mẫu tivi 115 inch thuộc thương hiệu Trung Quốc TCL có giá khoảng 530 triệu đồng cũng đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Sản phẩm này sở hữu màn hình khổng lồ 115 inch, được áp dụng công nghệ QD-Mini LED kết hợp Quantum Dot thế hệ 4, mang đến độ sáng tối đa 5.000 nits và hơn 20.000 vùng kiểm soát ánh sáng độc lập, giúp hình ảnh tương phản sâu, màu sắc rực rỡ và độ chi tiết cao. Có thể thấy, những chiếc tivi trị giá hàng trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng không còn đơn thuần là thiết bị phục vụ nhu cầu xem phim hay giải trí. Với kích thước khổng lồ, chất lượng hiển thị vượt trội, âm thanh đỉnh cao cùng thiết kế tinh tế, chúng trở thành biểu tượng thể hiện phong cách sống và gu thẩm mỹ của người sở hữu. Các sản phẩm này thường xuất hiện trong phòng chiếu phim riêng, sảnh lớn, không gian doanh nghiệp hoặc biệt thự thông minh. Một sản phẩm tivi cao cấp

Cân nhắc trước khi mua tivi đắt tiền

Theo giới chuyên môn, người tiêu dùng cần cân nhắc trước khi quyết định mua các loại tivi đắt tiền bởi sẽ lãng phí khi không sử dụng được hết các tính năng của sản phẩm. Nếu chỉ sử dụng tivi cho mục đích xem truyền hình thông thường thì không nhất thiết lựa chọn các dòng 4K, 8K... bởi hầu hết chương trình đều chỉ phát qua hệ thống chuẩn HD. Nếu sử dụng tivi 4K, 8K, người tiêu dùng không xem được nhiều kênh, chương trình hơn so với tivi thông thường.

Để xem các chương trình chất lượng 4K, 8K, người tiêu dùng chỉ còn cách xem trên Internet qua các kênh YouTube, Netflix... hoặc xem phim bằng đầu Blue-ray. Ngoại trừ YouTube, các dịch vụ khác như Netflix, Fim+, FPT Play... đều phải trả phí mới được sử dụng.

Ngoài ra, tivi 4K, 8K thường có kích cỡ lớn nên đa số căn hộ hiện nay không phù hợp bởi khi xem quá gần sẽ nhận được hình ảnh không trung thực.

Có nhiều mẫu giảm giá từ 50-70%, kéo giá bán của chúng từ vài trăm triệu đồng xuống chỉ còn vài chục triệu đồng, ngang ngửa những sản phẩm bình dân.

Các nhà bán lẻ tivi cho hay những mẫu tivi cao cấp có giá vài trăm triệu đồng dễ bị mất giá nhanh chỉ sau một vài tháng trưng bày do giá cao quá nên khó bán, nếu không giảm giá thì dễ dẫn đến tồn kho, gây ứ đọng vốn. Với những mẫu này, chỉ những gia đình có điều kiện mới mua nhằm mục đích trang trí nhiều hơn là sử dụng.

Giới thiệu về những mẫu tivi siêu sang, nhân viên bán hàng tại một trung tâm điện máy ở Hà Nội cho biết do có không ít khách hàng quan tâm đến dòng tivi giá khoảng vài trăm triệu đồng nên trong kho luôn có sẵn hàng để giao. Còn với các dòng tivi "tiền tỷ", khách hàng phải đặt cọc đến 50% giá trị sản phẩm, nhà bán lẻ mới nhập hàng về bởi đây là dòng rất kén khách nhưng vẫn có người mua.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn