Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực

Năm 2025 khép lại với những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo đà vững chắc để Nghệ An bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng lớn. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,44%, xếp thứ 13 cả nước và đứng thứ 3 vùng Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách đạt 29.271 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng

Nhiều công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo hoàn thành, đưa vào sử dụng. Năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 78 dự án, điều chỉnh 205 lượt dự án. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 1.019,81 triệu USD, tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.

Kết quả thi THPT quốc gia của tỉnh xếp thứ nhất cả nước, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu toàn quốc về thành tích học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế. Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,16%. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa hơn 20.800 căn nhà tạm, dột nát cho người dân.

Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện bài bản, tạo sự đồng thuận cao. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỉnh cũng đã hoàn thành tổng kết việc tinh gọn tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai thực chất, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm mà dư luận quan tâm; kịp thời xử lý các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Duy trì trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp dân và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân từ cơ sở...

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được thực hiện đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương phát biểu tham luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về những kết quả đạt được, cách làm hay, sáng tạo của địa phương và đơn vị, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh năm 2025 là năm tỉnh phải triển khai khối lượng công việc rất lớn, quan trọng và cấp bách. Trong bối cảnh đó, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã mang lại những kết quả tích cực. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Điểm lại những kết quả nổi bật đạt được trong công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ để có được kết quả toàn diện, vững chắc trong năm 2025. Đồng thời chúc mừng các tổ chức đảng và đảng viên đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy các cấp bằng tinh thần cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận, tiếp thu để kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; cũng là năm tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh.

Với tinh thần quyết liệt, thần tốc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu.

Cùng với đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, tôn trọng nguyên tắc của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy trách nhiệm nêu gương, làm gương của người đứng đầu cấp ủy. Đây là nhân tố hàng đầu bảo đảm cho sự thắng lợi trong chỉ đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả của Đảng.

Chấp hành nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt cơ chế thông tin trao đổi, phối hợp, định hướng dư luận xã hội, tạo niềm tin, sự đồng thuận của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2026.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Theo đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh ủy đã ban hành. Trong đó, chú trọng chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 39 nhóm chỉ tiêu chủ yếu được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tập trung cao độ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy, nhất là các nhiệm vụ chưa hoàn thành của quý IV năm 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2026. Các nhiệm vụ này phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, tiến độ và sản phẩm, phân công rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, tăng cường kiểm tra giám sát, không để chậm trễ, hình thức.

Tiếp tục tập trung khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong vận hành bộ máy của chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã bảo đảm đồng đều, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ phù hợp các quy định mới của Trung ương.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương với nguyên tắc: “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2026 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hạn chế, khuyết điểm có thể xảy ra, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; không để phát sinh vi phạm, hoặc để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Phát huy hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa từ sớm, từ đầu của các tổ chức đảng cơ sở, chi bộ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Về kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu năm 2026 phải là năm tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của Tỉnh. Đồng chí cũng đã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu cấp ủy các cấp, các ngành tập trung thực hiện. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đặc biệt tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế, công nhân, người lao động mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,... đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 là rất nặng nề, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nói đi đôi với làm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Kết thúc năm 2025, có 27 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 109 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 27 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng Cờ cho 02 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 05 năm liền; tặng Bằng khen cho 21 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 05 năm liền; tặng Bằng khen cho 151 đảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ tiêu biểu 05 năm liền.

*/Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ủng hộ Tết vì người nghèo, Xuân Bính Ngọ năm 2026:





Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn