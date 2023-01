Tình tiết đau lòng vụ trinh sát hình sự tử vong sau va chạm giao thông

Ngày 7-1, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp lấy lời khai đối tượng Phạm Tròn (SN 1986, chưa rõ lai lịch). Phạm Tròn được cho là đã dùng hung khí đâm thượng úy L.T.D. (SN 1989, công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6-1, thượng úy D. trên đường từ cơ quan về nhà. Khi đến vòng xoay đường Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng (phường 1, quận Gò Vấp) thì có va chạm giao thông với 2 người đi đường và xảy ra xô xát.

Hiện trường vụ việc

Một trong hai người trong vụ va chạm nói trên là Phạm Tròn trong tình trạng say xỉn đã dùng dao đâm thượng úy D. 6 nhát.

Công an quận Gò Vấp đã đưa thượng úy D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng sau đó anh D. đã không qua khỏi.

Công an Quận 10 đã cử cán bộ liên hệ Công an quận Gò Vấp để phối hợp ban đầu, đồng thời cử cán bộ túc trực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định để hỗ trợ gia đình thượng úy D.

Một số đồng đội của thượng úy D. cho biết vợ anh D. vừa sinh con chưa đầy tháng.

