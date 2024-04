Tỉnh Nghệ An hỗ trợ Điện Biên 1 tỷ đồng thực hiện mô hình sinh kế cho hộ nghèo

Dự lễ tiếp nhận có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy... Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các thành viên Đoàn công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường cùng lãnh đạo tỉnh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Trao kinh phí hỗ trợ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông chia sẻ: Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, tri ân và đồng hành của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghệ An với tỉnh Điện Biên. Trong dịp này, tỉnh Nghệ An trích 1 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để giúp các hộ nghèo tỉnh Điện Biên thực hiện các mô hình sinh kế góp phần từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Thay mặt Đoàn công tác tỉnh Nghệ An, đồng chí đã trao tặng số tiền hỗ trợ cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Mong muốn thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ Điện Biên trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

