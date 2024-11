Tỉnh lộ thành tỉnh 'lội' sau khi nhà thầu mượn đường chở vật liệu xây cao tốc

Tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Nghệ An trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV vào ngày 11-10, cử tri xã Hưng Trung cũng phản ánh tình trạng tuyến tỉnh lộ 542E hư hỏng, xuống cấp do quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam. Ông Thái Thanh Quý - thời điểm đó đang giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - đã yêu cầu Sở Giao thông vận tải Nghệ An đeo bám quyết liệt Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư của đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt để xử lý các bất cập, tồn tại sau khi hoàn thành tuyến như phản ánh của cử tri.