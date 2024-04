Tin cực vui cho U23 Việt Nam trước vòng tứ kết U23 châu Á

Thể thao

Bảng C của vòng chung kết U23 châu Á 2024 đã khép lại với sự bất ngờ lớn. U23 Iraq đã quật ngã U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối để giành vé vào vòng tứ kết với ngôi đầu bảng C. Việc U23 Iraq giành ngôi nhất bảng C cũng được xem là tin vui với U23 Việt Nam.