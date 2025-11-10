Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, từ trần

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng

Ngày 10-11, Ban Lễ tang và gia đình Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng - nguyên Giám đốc Công an TP.HCM - báo tin ông đã từ trần vào hồi 12h30 ngày 9-11-2025 (nhằm ngày 20 tháng 9 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 76 tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1949, quê quán Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) - nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM; nguyên Giám đốc Công an TP.HCM;

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Huân chương Quyết thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận.

Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (phía Nam), địa chỉ: số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM; Lễ viếng lúc 9h ngày 10-11; Lễ truy điệu lúc 6h30 ngày 12-11 (nhằm ngày 23 tháng 9 năm Ất Tỵ).

Linh cữu sau đó được đưa đi an táng tại Nghĩa trang TP.HCM (Nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Xuân).

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ