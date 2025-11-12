Tìm tung tích trẻ sơ sinh phát hiện tại bãi đất trống trong khu Ecolake

Theo đó, ngày 20/9/2025, Công an phường Thới Hòa tiếp nhận tố giác của người dân về việc phát hiện một thi thể bé trai tử vong tại bãi đất trống trong khu Ecolake thuộc khu phố 6, phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Công an phường Thới Hòa tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận, thụ lý vụ án theo thẩm quyền.

Qua khám nghiệm, Cơ quan Công an xác định: Tử thi là bé trai sơ sinh được khoảng 3 đến 5 ngày tuổi. Thời gian tử vong cách ngày phát hiện khoảng từ 5 đến 7 ngày, tử thi đang trong giai đoạn bị phân hủy nặng.

Công an phường Thới Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh hiện đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong và thân nhân của bé trai sơ sinh trên.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ về trường hợp tử vong của bé trai sơ sinh, Công an phường Thới Hòa kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân sinh sống trên địa bàn phường Thới Hòa hỗ trợ cung cấp thông tin, tố giác tội phạm khi phát hiện các trường hợp người mẹ có mang thai mà không thấy sinh con, người mẹ mới sinh con nhưng hiện không thấy nuôi con đề nghị cung cấp cho Công an phường Thới Hòa.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Thiếu tá Hồ Văn Nam, Phó Trưởng Công an phường Thới Hòa. số điện thoại: 0973.533.936. Hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an phường Thới Hòa tại đường NE5, khu phố 6, phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn