Tìm thấy thi thể nữ sinh viên y khoa năm 4 nhảy cầu tự tử

Chiều 3-4, cơ quan chức năng phường Long An, tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nữ sinh viên tên L.T.Y.N (SN 2003; ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tìm kiếm nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, trong lúc đi tập thể dục dọc bờ kè sông Vàm Cỏ Tây, người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước, cách chân cầu Tân An khoảng 10m nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức trục vớt thi thể đưa vào bờ để xác minh danh tính.

Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định là N., hiện là sinh viên năm 4 ngành y khoa của một trường đại học.

Sau khi nhận diện, gia đình nạn nhân đã làm đơn cam kết, xác nhận nguyên nhân tử vong và xin không khám nghiệm tử thi.

Theo kết quả xác minh ban đầu của ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên nghi do nạn nhân gặp áp lực tâm lý nặng nề.

Cụ thể, em N. đã vay qua ứng dụng (app) ngân hàng với số tiền 30 triệu đồng, sau đó bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ, chiếm đoạt 180 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả và rơi vào bế tắc, nữ sinh này đã có quyết định dại dột.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1-4, người dân lưu thông trên tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua phường Long An đã hốt hoảng phát hiện một cô gái trẻ trèo qua lan can cầu Tân An rồi gieo mình xuống dòng nước xiết.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân để lại 1 chiếc xe máy tay ga và 1 điện thoại iPhone 14.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Người lao động