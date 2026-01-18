Tìm thấy thi thể một phụ nữ dưới kênh mương Thạch Nham - Quảng Ngãi

Lúc 23h38 phút ngày 17/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tin báo về một trường hợp nghi đuối nước tại kênh mương Thạch Nham B10, đoạn qua đường 6A, Khu Công nghiệp VSIP, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 11 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Đến 1h24 phút ngày 18/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới kênh mương. Nạn nhân được xác định là chị T.K.T (20 tuổi), trú xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân được đưa về gia đình lo hậu sự. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn đuối nước, đặc biệt tại các khu vực kênh mương, sông suối; tuyệt đối không chủ quan, thiếu cảnh giác, nhất là vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV