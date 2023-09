Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến 3 thanh niên tử vong

Ngày 14/7, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đang phát đi thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến 3 nam thanh niên đi trên 1 chiếc xe máy tử vong tại đường Nguyễn Khoái. Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 1h20 ngày 13/9, tại đoạn đường ngang số nhà 85 Nguyễn Khoái thuộc phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Lúc này, xe máy mang biển số 30-1213 chở ba nam thanh niên (chưa xác định danh tính), đi trên đường Nguyễn Khoái. Theo cơ quan chức năng, trong quá trình di chuyển, chiếc xe máy chở ba người bất ngờ gặp tai nạn, nhưng chưa xác định có va chạm với phương tiện khác hay không.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, hai nạn nhân tử vong tại chỗ, một nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng cũng tử vong tại Bệnh viện 108. Sau khi nhận tin báo về vụ tai nạn trên, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã cử các đơn vị phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng tới hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an cũng ra thông báo tìm nhân chứng, chứng kiến hoặc liên quan tới vụ tai nạn kể trên tới Công an quận Hai Bà Trưng hoặc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội để phối hợp làm rõ.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn