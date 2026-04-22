Tìm người thân cho bé gái đi lạc

Lúc 7h ngày 22/4, gần cầu Cái Nai (Khu vực 5, phường Cái Răng, TP Cần Thơ), xuất hiện một bé gái có dấu hiệu đi lạc, tinh thần không ổn định. Hiện, cháu bé được chăm sóc chu đáo tại Công an phường Cái Răng, tuy nhiên chưa xác định được thông tin người thân.

Bé gái đi lạc đang được chăm sóc tại Công an phường Cái Răng.

Công an phường Cái Răng thông báo, ai là người thân của cháu bé hoặc biết thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Công an phường Cái Răng (số 9 đường số 5 Khu tái định cư văn hóa Tây Đô, phường Cái Răng, TP Cần Thơ) để được hỗ trợ nhận lại cháu. Rất mong người dân quan tâm, chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm lại được cháu bé.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn