Nghệ An: Công an xã tìm người thân cho người đàn ông đi lạc

Theo đó, vào ngày 28/4/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Trung Phúc Cường phát hiện có 01 người đàn ông không phải người địa phương, đi lang thang, có biểu hiện không bình thường nên đã đưa về trụ sở Công an xã.

Anh Đ. được Công an xã Trung Phúc Cường bàn giao cho người thân

Tại đây, người đàn ông được Công an xã chăm sóc chu đáo. Quá trình xác minh, thông qua mạng xã hội, thì được biết, người này là L.V.Đ. sinh năm 1995, trú tại xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ. Do bị bệnh, nên anh Đ. bỏ nhà đi từ ngày 21/4/2025. Sau khi liên hệ được với người thân, Công an xã đã bàn giao cho gia đình anh Đ. trong niềm vui khôn tả.

Đại diện gia đình anh Đ. đã viết thư cảm ơn Công an xã

Trước nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an xã, đại diện gia đình anh Đ. đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn