Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có liên quan thường xuyên theo dõi nắm thông tin thị trường cung ứng xăng dầu, nhất là tình hình cung ứng khi xảy ra thiên tai, bão, lụt trên địa bàn để kịp thời tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ xăng dầu trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý, tự ý ngừng bán hàng tại cửa hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công thương.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chủ động có kế hoạch, phương án kinh doanh để khai thác nguồn cung ứng xăng dầu; chia sẻ nguồn cung, điều chỉnh chiết khấu một cách hợp lý, khoa học để bảo đảm không gián đoạn nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống, không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cục bộ trên địa bàn; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác quản lý địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu (thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu) để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng chờ tăng giá, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng cung ứng, bán lẻ xăng dầu không đảm bảo quy định, vi phạm về giá, thời gian bán hàng, tự ý ngừng bán hàng và các hành vi vi phạm khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông công khai thông tin các tổ chức, đơn vị kinh doanh xăng dầu bị xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền và góp phần ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 544/UBND-KT ngày 19/01/2024 về việc đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công văn số 1086/UBND-KT ngày 07/02/2024 ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 24/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục theo dõi, nắm thông tin thị trường cung ứng xăng dầu, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đảm bảo không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cục bộ trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan chức năng có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện hoạt động kinh doanh, vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đầy đủ, kịp thời, chính xác về nguồn cung xăng dầu, giá cả xăng dầu trên địa bàn, các trường hợp vi phạm nhằm ổn định tâm lý của người tiêu dùng. Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên, liên tục trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, chất lượng xăng dầu, thời gian bán hàng, giá bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

