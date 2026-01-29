Nghi vấn giáo viên tiểu học ném thước vào mặt học sinh, dặn nói dối gia đình

Em T.T.T. bị trầy xước một vết ở khu vực sống mũi, gần giữa hai mắt, có đọng máu

Sáng 29/1, mạng xã hội lan truyền bài viết kèm nhiều đoạn clip phản ánh việc giáo viên tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ có hành vi thiếu chuẩn mực trong quá trình giảng dạy, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý học sinh.

Theo nội dung phản ánh, sự việc được cho là xảy ra vào chiều 28/1 tại lớp 1A. Giáo viên tên P. bị tố đã ném thước kẻ về phía học sinh, khiến em T.T.T. bị trầy xước một vết ở khu vực sống mũi, gần giữa hai mắt, có đọng máu.

Trong đoạn clip do phụ huynh đăng tải, khi được hỏi về nguyên nhân vết thương trên mặt, em T. cho biết "cô giáo ném thước kẻ vào mũi con". Khi phụ huynh hỏi thêm việc cô giáo nói gì sau đó, em nhỏ trả lời rằng cô dặn "không được nói cho bố mẹ biết, chỉ nói là con bị va vào cửa sổ". Một học sinh khác được cho là cùng lớp cũng xác nhận có sự việc xảy ra.

Phụ huynh tố con mình bị cô giáo ném thước kẻ vào mặt. Sau sự việc, cô giáo đã đến nhà học sinh để trao đổi với gia đình

Tiếp theo, một clip ghi lại cảnh cô P. đã đến nhà em T. để trao đổi với phụ huynh. Theo đó, ban đầu cô P. chưa thừa nhận hành vi, đồng thời đề nghị gia đình không ghi âm, ghi hình. Tuy nhiên, tại một clip khác đã ghi lại cảnh cô P. nói sẽ "rút kinh nghiệm, không để xảy ra lần thứ hai đối với em T".

Bố của em T. cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, một số phụ huynh khác đã liên hệ phản ánh rằng con em họ từng bị cô giáo P. có hành vi không phù hợp.

Trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam sáng cùng ngày, hiệu trưởng nhà trường xác nhận đã nắm được nội dung phản ánh.

"Ban Giám hiệu đã yêu cầu giáo viên P. tạm dừng giảng dạy để viết tường trình, đồng thời bố trí giáo viên khác dạy thay. Quan điểm của nhà trường là giáo viên phải trung thực. Nhà trường sẽ thực hiện đúng quy trình, họp ban chi ủy, đưa ra chi bộ để xem xét, xử lý nếu có vi phạm", vị này cho biết.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: phunuvietnam.vn