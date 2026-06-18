Tiến sĩ trong vỏ bọc người giao hàng, kiếm bộn tiền từ việc thi hộ sinh viên

Người đàn ông 43 tuổi, làm gia sư bán thời gian và có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện, đã bị Tòa án Hoàng gia Liverpool tuyên án 3 năm tù, hôm 17/6.

Theo lời khai trước tòa, Adnan đã kiếm được 300.000 bảng, dù những nghi ngờ ban đầu cho rằng anh ta có thể đã kiếm tới 2 triệu bảng Anh (khoảng 2,7 triệu USD, tương đương 70 tỷ đồng).

Kế hoạch "tinh vi" của anh ta bị phát hiện khi một trong những "khách hàng" vô tình làm lộ hoạt động này trong lúc giao nộp một chiếc USB như một phần của bài kiểm tra vào tháng 2/2023.

Tiến sĩ Tom Berry, giảng viên Khoa Khoa học Máy tính và Toán học tại Đại học Liverpool John Moores, đã phát hiện ra một kho tài liệu trên chiếc USB. Chúng chứa thông tin chi tiết về tên người dùng, mật khẩu, ngày nộp bài tập và thông tin tài chính của sinh viên.

Các bằng chứng đã được chuyển cho cảnh sát để điều tra.

Khi được phân tích, thiết bị lưu trữ này được phát hiện đã được Shahid Adnan sử dụng. Hai chiếc máy tính xách tay bị thu giữ từ nhà anh ta sau đó được phát hiện chứa tên người dùng và mật khẩu của 124 sinh viên tại khoảng 10 trường đại học.

Shipper đi Audi

Cảnh sát phát hiện ra rằng các tài khoản ngân hàng của anh ta đã "nhận được số tiền chuyển vào vượt xa số tiền anh ta có thể kiếm được từ bất kỳ công việc hợp pháp nào" trong suốt 5 năm trước đó.

Hai chiếc xe hơi hạng sang, một chiếc BMW 5 Series và một chiếc Audi A4, đã được tìm thấy tại nhà anh ta cùng với 5.500 bảng Anh tiền mặt khi khám xét.

Sở Cảnh sát Merseyside cho biết Adnan có thể đăng nhập vào tài khoản sinh viên và làm bài thi online hộ họ để nhận về những khoản phí lớn. Tiền này đã được shipper sử dụng cho một lối sống vượt xa khối tài sản mà anh ta đã khai báo.

Shahid Adnan. Ảnh: Cảnh sát Merseyside

Luật sư đã thảo luận với tòa án về số tiền thân chủ kiếm được từ hoạt động này. Ban đầu, số tiền lên tới hơn 2 triệu bảng. Một báo cáo kiểm toán đã được đệ trình, làm giảm đáng kể con số này. Do đó, anh ta chỉ bị quy kết 300.000 bảng.

Adnan đã thừa nhận tội. Tòa đánh giá Adnan là người "có nhân cách tốt", nhưng đã bước vào con đường tăm tối, hành vi "kéo dài và tinh vi".

Nhà chức trách không công bố khách hàng của Adnan là sinh viên những trường nào.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: vnexpress.net