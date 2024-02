Tiễn bạn lên đường nhập ngũ, nam thanh niên gặp tai nạn tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Văn V (SN 2005, ở thôn 3, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) điều khiển xe máy Vision biển số 15AK-070.1X chở anh Đinh Hải L. (SN 2005, ở thôn 2, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) cùng anh Đoàn Văn Duy Th. (SN 2005 ở thôn 2, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển xe máy SH biển số 15K1-367.8X chở theo anh Vũ Duy T. (SN 2006, ở thôn 8, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo) để tiễn bạn lên đường nhập ngũ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Giao Thông



Khi đi trên đoạn Km 48+100 quốc lộ 10 thuộc xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo thì hai xe máy xảy ra va chạm với xe container biển số 15C-307.2X kéo theo rơmooc 15R-136.2X do anh Nguyễn Văn B. (SN 1983, ở xóm 8, An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển.

Cú va chạm mạnh giữa các phương tiện khiến nạn nhân Đinh Hải L. tử vong, riêng anh Đoàn Văn Duy Th. bị thương nặng.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Vĩnh An nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, bảo vệ hiện trường, phối hợp với người dân đưa nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu; đồng thời cấp báo cho lực lượng chức năng về thụ lý giải quyết.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nam thanh niên xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng huyện Vĩnh Bảo điều tra, xác minh, làm rõ, báo Sức khoẻ & Đời sống thông tin.

Tác giả: Thục Hiền (T/h)

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT