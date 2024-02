Bị khởi tố vì giao xe cho người sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người

Pháp luật

Ngày 21/2, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tuyến (23 tuổi), trú tại xã Thanh Cao (huyện Lương Sơn) để điều tra về tội: "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".