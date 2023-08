Thùy Tiên - Quang Linh né nhau trên livestream vì sợ fan gán ghép, đàng gái còn khó chịu ra mặt?

Vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên đã có buổi gặp nhóm của YouTuber Quang Linh Vlogs cùng thực hiện chuyến từ thiện tại Hà Giang. Việc Hoa hậu Hòa bình và chàng nông dân triệu đô lần đầu hội ngộ sau chuyến thăm Angola vào năm 2022 khiến người hâm mộ vô cùng thích thú, tiếp tục "đẩy thuyền". Tuy nhiên, trong một đoạn clip livestream, netizen lại phát hiện cả hai có động thái né tránh đối phương và tỏ thái độ khi liên tục bị trêu ghẹo.

Theo đó, khi Quang Linh chụp ảnh cùng fan nữ, Thùy Tiên bị một thành viên trong ekip liên tục lia ống kính đến để xem thái độ của người đẹp. Ngay khi đó, nàng Hậu có câu nói đáng chú ý: "Uống trà sữa mà cũng quay nữa trời... Giận hồi nào, em uýnh anh bây giờ". Cùng lúc đó, Quang Linh Vlogs cũng có thái độ gượng gạo khi bị đồng đội trêu chọc.

Clip: Thùy Tiên tỏ rõ thái độ khi bị quay biểu cảm trong lúc Quang Linh chụp ảnh với fan nữ

Quang Linh cũng khá gượng gạo khi bị đồng đội trêu ghẹo

Bên dưới đoạn clip, nhiều tài khoản cho rằng người hâm mộ không nên liên tục "đẩy thuyền" Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bởi chỉ làm cả hai thiếu tự nhiên trong chuyến đi từ thiện lần này:

- Rõ ràng mà, ghép quá 2 người ngại ấy nên né camera không gần nhau.

- Chắc Tiên đã dặn trước không cho ekip ghép đôi hay chọc Linh với Tiên nữa, sợ mọi người trêu hay sao á.

- Trông mặt Quang Linh cười gượng gạo quá cơ. Cả hai đều muốn mọi người tập trung vào hoạt động từ thiện, xây trường hơn là việc cá nhân.

- Mọi người hãy để mọi chuyện tự nhiên, quan tâm đến chuyến từ thiện của họ thôi. Mong mọi người bớt đẩy thuyền và nhìn vào live thì biết Tiên hơi khó chịu.

