Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Nghệ An

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy cho biết, đơn vị được giao quản lý, bảo vệ khu vực biển rộng 1.798 km², chính diện đường biên giới biển dài 9,3km, 26km bờ biển; quản lý 2 cửa lạch với 537 tàu cá thường xuyên hoạt động, 7 bến cảng thuộc hệ thống cảng biển Cửa Lò; địa bàn quản lý gồm phường Cửa Lò và xã Hải Lộc với gần 100 nghìn nhân khẩu.

Năm 2025, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức 78 đợt tuần tra bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu cảng; chủ trì, phối hợp xử lý 3 vụ án hình sự, 48 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 574 triệu đồng, trong đó có 8 vụ vi phạm khai thác hải sản trái phép, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Công tác quản lý xuất nhập cảnh được thực hiện chặt chẽ, cải cách thủ tục hành chính hiệu quả, tạo thuận lợi cho hơn 1.000 lượt phương tiện với gần 9 triệu tấn hàng hóa ra, vào cảng. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuyên truyền chống khai thác hải sản trái phép, tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy đạt được trong thời gian qua.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển; làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng gửi lời chúc mừng năm mới, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với nhiều thắng lợi mới.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Hải đội 137, Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân; Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển); Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4).

