Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thị sát, động viên bà con vùng lũ, sạt lở ở Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên lực lượng gia cố bờ kè bị sạt lở ở Duy Nghĩa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đi vào khu vực bị ngập lụt thăm hỏi, động viên người dân và kiểm tra thực tế công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Thăng An (Đà Nẵng).

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đi thị sát, kiểm tra công tác khắc phục bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng) và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Ông Trần Cẩm Tú thăm hỏi, tặng quà bà con vùng lũ lụt - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tại buổi trao tặng quà hỗ trợ người dân, Thường trực Ban Bí thư chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại, mất mát rất lớn của người dân Đà Nẵng trong đợt mưa lũ đang diễn ra.

Cùng với đó, ông Trần Cẩm Tú cũng biểu dương những nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, tận tụy và trách nhiệm rất cao của hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, địa phương, lực lượng ứng trực, quân đội, công an, đặc biệt là bà con nhân dân trong việc phòng, chống giảm nhẹ tác hại của thiên tai.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân không quản ngại nguy hiểm để sơ tán, giúp đỡ bà con, mang lương thực, thực phẩm, thuốc men đến từng khu vực, từng điểm ngập sâu bị chia cắt.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị xã hội các cấp của thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao độ khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, mưa lũ với ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách nhất đó là cứu dân, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết.

Triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn những người đang mất tích, di dời ngay, di dời kịp thời các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở và tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, bị cô lập mà không có sự hỗ trợ kịp thời.

Cần đảm bảo chỗ ở an toàn, nước sạch, thuốc men, cung cấp hỗ trợ kịp thời đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân.

Chăm sóc đặc biệt cho những người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương.

Khẩn trương sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh cấp thiết.

Tuyệt đối không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân.

Chăm lo, sớm ổn định đời sống cho bà con, khôi phục sản xuất, kinh doanh…

Bờ kè An Lương bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ