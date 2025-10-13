"Thuốc bổ tự nhiên" tốt cho tim mạch và xương khớp lại ngừa lão hóa cực tốt

Nguồn protein tinh khiết hỗ trợ xây dựng cơ bắp

Lòng trắng trứng là một trong những nguồn protein hoàn chỉnh tốt nhất, cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Với thành phần gần như chỉ có protein và nước, nó là lựa chọn lý tưởng cho việc xây dựng, phục hồi và duy trì mô cơ. Đối với những người tập luyện thể thao, vận động viên hoặc người đang muốn tăng cơ giảm mỡ, tiêu thụ lòng trắng trứng giúp tối ưu hóa quá trình tổng hợp protein cơ bắp sau khi tập.

Thúc đẩy giảm cân và duy trì cảm giác no lâu

Với hàm lượng calo rất thấp (chỉ khoảng 17 calo mỗi lòng trắng) và giàu protein, lòng trắng trứng giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả. Protein giúp tăng cường cảm giác no lâu hơn đáng kể so với carbohydrate hoặc chất béo, từ đó giảm tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày. Việc bổ sung lòng trắng trứng vào bữa sáng sẽ giúp bạn hạn chế việc ăn vặt không lành mạnh và hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ.

Lòng trắng trứng có nhiều lợi ích cho sức khỏe không phải ai cũng biết. Ảnh: Healthline

Lựa chọn tốt cho tim mạch nhờ không chứa cholesterol

Lợi ích lớn nhất của lòng trắng trứng là nó hoàn toàn không chứa cholesterol và chất béo bão hòa – hai yếu tố chính gây lo ngại cho sức khỏe tim mạch khi tiêu thụ trứng nguyên quả. Điều này làm cho lòng trắng trứng trở thành một thực phẩm an toàn và lành mạnh để thay thế các nguồn protein khác nếu bạn đang cần kiểm soát hoặc giảm lượng cholesterol trong máu theo khuyến nghị của bác sĩ.

Góp phần kiểm soát và ổn định huyết áp

Nghiên cứu chỉ ra rằng lòng trắng trứng có chứa một loại peptide đặc biệt có khả năng hoạt động như một chất ức chế men chuyển (ACE inhibitor) tự nhiên. Peptide này giúp ngăn chặn sự hình thành của một chất gây co mạch máu, từ đó giúp thư giãn thành mạch và hỗ trợ điều chỉnh, làm giảm huyết áp cao, rất có lợi cho những người đang có nguy cơ mắc các bệnh về tăng huyết áp.

Giàu riboflavin (vitamin b2) và khoáng chất

Mặc dù lòng đỏ chứa nhiều vitamin hơn, lòng trắng trứng vẫn là nguồn cung cấp tốt một số vi chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là Riboflavin (Vitamin B2) và Selenium. Vitamin B2 đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể biến thức ăn thành năng lượng. Trong khi đó, Selenium là một chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ chức năng tuyến giáp và tăng cường hệ miễn dịch tổng thể.

Ổn định đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Protein trong lòng trắng trứng giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu, dẫn đến phản ứng insulin ổn định và chậm hơn. Việc duy trì mức đường huyết ổn định là chìa khóa để ngăn ngừa tình trạng kháng insulin và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Type 2. Do đó, lòng trắng trứng là một thực phẩm tuyệt vời cho người ăn kiêng, người tiền tiểu đường hoặc bệnh nhân tiểu đường.

Cải thiện và bảo vệ sức khỏe xương

Protein không chỉ cần thiết cho cơ bắp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mật độ xương. Lòng trắng trứng cung cấp lượng protein chất lượng cao cùng các khoáng chất như canxi và phốt pho, giúp tăng cường sức mạnh của xương. Bổ sung lòng trắng trứng thường xuyên giúp cơ thể có đủ "nguyên liệu" để ngăn ngừa loãng xương và các vấn đề về xương khớp khi lớn tuổi.

Tốt cho sức khỏe làn da

Lòng trắng trứng là nguồn protein dồi dào, cung cấp các axit amin thiết yếu như proline, một trong những thành phần cấu tạo chính của collagen. Bằng cách tiêu thụ lòng trắng trứng, bạn cung cấp "nguyên liệu" giúp cơ thể tự tổng hợp collagen, từ đó tăng cường độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn và chống lại các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, lòng trắng trứng còn chứa vitamin nhóm B (như Riboflavin), hỗ trợ tái tạo tế bào và duy trì làn da khỏe mạnh.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV