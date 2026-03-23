Thung lũng Chết "ngủ yên" sau 10 năm lại khoác lên mình tấm áo hoa rực rỡ

Với diện tích khoảng 1.400km2, thung lũng Chết nằm giữa hai bang California và Nevada là nơi sâu nhất, nóng nhất vùng Bắc Mỹ, thấp hơn mực nước biển 86m. Nhiệt độ cao nhất tại đây từng được ghi nhận vào 10/7/1913 là 57 độ C. Đây cũng là một trong những nơi khô và nóng nhất trên trái đất ngày nay. Thung lũng Chết vốn nổi tiếng với những cánh đồng muối trắng xóa, các hẻm núi gồ ghề và những đụn cát trải dài đến tận chân trời.

Thung lũng Chết còn nổi tiếng bởi những hòn đá tự di chuyển. Có những hòn đá, theo tính toán, đã di chuyển cách vị trí ban đầu 450m và mất từ 2 đến 5 năm để đi được quãng đường đó. Nhiều năm sau đó, các hòn đá ngày càng dịch chuyển xa hơn và nhiều hơn.

Ảnh: Harun Mehmedinovic.

Mỗi hòn đá đều có lộ trình riêng, có hòn đi thẳng, có hòn lại đi theo hình lượn sóng hay rẽ trái, phải. Có những hòn đá có khối lượng bằng nhau, hình dáng cũng giống nhau nhưng lại di chuyển những quãng đường khác nhau. "Những hòn đá này di chuyển bằng cách nào" luôn là câu hỏi mà rất nhiều người, từ du khách tới các nhà khoa học đã đặt ra. Hơn một thế kỷ, đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Ảnh: Real Unexplained Mysteries.

Trong suy nghĩ của nhiều người, đây là vùng đất của nắng gió và sự khắc nghiệt, nơi sự sống dường như rất khó tồn tại. Thế nhưng mùa xuân năm nay, sa mạc này lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác: rực rỡ, sống động và đầy sức sống.

Sau khoảng 10 năm gần như "ngủ yên", nhiều khu vực trong Thung lũng Chết đã được phủ kín bởi thảm hoa dại nhiều màu sắc. Nổi bật nhất là sắc vàng rực, màu tím đậm hay những bông màu hồng điểm xuyết trên các bãi cát.

Thung lũng Chết bừng nở sau 10 năm. Ảnh: Earthsky.

Hoa đã bắt đầu nở rộ ở các vùng thấp từ giữa đến cuối tháng 3. Trong khi đó, các khu vực có độ cao lớn hơn dự kiến sẽ tiếp tục bước vào mùa hoa trong tháng 4, kéo dài cảnh sắc rực rỡ của sa mạc đến tận đầu mùa hè.

Theo các nhà khoa học, chỉ trong điều kiện hoàn hảo với những cơn bão và mưa lớn bất thường kéo dài từ mùa đông năm trước cộng với nắng ấm, gió lặng trong mùa xuân mới khiến sa mạc phủ đầy hoa.

Những cơn mưa này đã thấm sâu vào lòng đất, đánh thức các hạt giống ngủ yên nhiều năm và rửa trôi lớp vỏ bảo vệ của chúng.

Tiếp đó, các trận mưa nhẹ nhưng kéo dài đã cung cấp đủ độ ẩm để hạt giống bén rễ, nảy mầm và nhanh chóng phát triển trước khi cái nóng khắc nghiệt của sa mạc quay trở lại.

Phần lớn các loài hoa dại tại Thung lũng Chết thích nghi với môi trường khắc nghiệt bằng cách tồn tại dưới dạng hạt trong nhiều năm, chờ đến khi điều kiện thuận lợi mới đồng loạt nảy mầm và nở rộ trong thời gian ngắn.

Bông hoa Desert Five-spot trong thung lũng Chết. Đúng như tên gọi của nó, loài hoa đặc biệt này có 5 chấm màu đỏ trên mỗi cánh hoa và sinh sôi ở vùng sa mạc. Ảnh: LA Times.

Notchleaf phacelia, một trong rất nhiều loài hoa nở tại đây. Ảnh: LA Times.

Những khóm hoa Sand Verbena, loại hoa mọc xen kẽ với Desert Gold - loài hoa vàng chủ yếu tạo nên sắc vàng tại thung lũng. Ảnh: SLR Lounge.

Trong khoảng thời gian ngắn, vùng sa mạc tĩnh lặng bỗng trở nên nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Những ngày gần đây, du khách kéo đến khu vực để chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm gặp.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo du khách cần tôn trọng hệ sinh thái mong manh của khu vực. Du khách không hái hoa, cẩn trọng khi di chuyển tại những khu vực có cát sâu hoặc địa hình không bằng phẳng. Một số loài hoa có thể gây kích ứng da, vì vậy tốt nhất chỉ nên ngắm nhìn thay vì chạm vào.

Theo các chuyên gia, lượng hoa nở năm nay chưa đạt đến quy mô của những "siêu mùa hoa" từng xảy ra vào các năm 1998, 2005 hay 2016. Tuy nhiên, so với phần lớn các năm khác, đây vẫn là một mùa hoa hiếm hoi và đáng để chiêm ngưỡng.

Tác giả: H.Giang (theo vietnnamnet, vnexpress)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn