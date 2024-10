Thực nghiệm điều tra vụ gây chết người rồi tạo hiện trường giả

Ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người.

Tuyền đưa thi thể nạn nhân đến vị trí khác nhằm tạo hiện trường giả

Tuyền thực nghiệm lại hành vi giăng điện để bẫy chuột làm ông P. tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, do bị chuột cắn lúa gây hư hại nên khoảng 18 giờ ngày 18-9, Lê Thanh Tuyền (SN 1976; ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã dùng bộ xiệt điện để chuyển từ điện một chiều sang điện hai chiều rồi đấu nối vào hệ thống dây chì được Tuyền giăng trước đó để bẫy chuột trên phần đất của mình tại xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Sau đó, trên đường đi xiệt cá, ông P. đã vướng vào bẫy điện của Tuyền dẫn đến tử vong.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, phát hiện ông P. bị điện giật chết nên Tuyền đưa thi thể nạn nhân cùng bộ xiệt cá đến khu vực bờ ao cách hiện trường khoảng 50m để tạo hiện trường giả, sau đó quay lại tháo bộ xiệt điện mang về nhà giấu.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện ông P. chết bất thường bên bờ ao nên trình báo công an. Qua công tác khám nghiệm, xét thấy có dấu hiệu của tội phạm nên ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

Lực lượng công an nhanh chóng xác định Tuyền là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tuyền đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

