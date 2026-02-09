Thua trắng 7 bàn trước Trung Quốc, U17 Indonesia bị đánh giá ”thảm hại”

Tuyển U17 Indonesia vừa nhận thất bại nặng nề 0-7 trước U17 Trung Quốc trong trận giao hữu tối 8-2. Đây là một phần trong bước chạy đà của đội bóng trẻ "xứ vạn đảo" cho VCK U17 châu Á 2026.

Dù được chơi trên sân nhà Indomilk Arena (Tangerang), đội bóng "xứ vạn đảo" lại thể hiện bộ mặt non nớt, liên tục mắc sai lầm và hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Trung Quốc kiểm soát thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội và dễ dàng áp đặt cách chơi.

Tờ Bola nhận định: "Đội tuyển U17 Indonesia đã phải chịu thất bại thảm hại trong các mà thử nghiệm ở cấp quốc tế, bị vùi dập bởi đội tuyển U17 quốc gia Trung Quốc".

Ở trận đấu này, các bàn thắng được ghi bởi Zhao Songyuan và Shuai Weihao mỗi người lập cú đúp, trong khi Wang Heyi, Zhang Bolin và Ailikamu Yilihong góp thêm các bàn còn lại, trong chiến thắng một chiều đến 7-0.

Sau trận, HLV Nova Arianto thừa nhận U17 Indonesia vẫn còn cách khá xa kỳ vọng và cần cải thiện nhiều trước khi bước vào đấu trường châu lục.

"Về mặt kỳ vọng thì rõ ràng còn rất xa so với mong đợi của chúng tôi. Từ những gì đã chuẩn bị cho các trận đấu cho đến trước khi thi đấu, và thực tế hoàn toàn không như kỳ vọng" HLV tạm quyền U17 Indonesia.

Ông nhận định thất bại từ trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ rút ra kinh nghiệm và cải thiện cho giải đấu tới.

Thất bại trước U17 Trung Quốc là một phần trong kế hoạch chuẩn bị của U17 Indonesia trước khi tham dự hai giải đấu quan trọng là ASEAN U16 2026 vào tháng 3, và VCK U17 châu Á 2026, từ ngày 7 đến 24-5 tại Ả Rập Saudi.

Trong thời gian tới, đội sẽ do Kurniawan Dwi Yulianto dẫn dắt, bởi Nova vốn là HLV trưởng U20 Indonesia và chỉ đang tạm quyền cho trận đấu với U17 Trung Quốc.

