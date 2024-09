Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tình hình mưa lũ tại Bắc Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thị sát, thăm hỏi bà con nhân dân xã Vân Hà, huyện Việt Yên đang bị ngập lụt do nước sông Cầu tràn vào.

Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, nước trên thượng nguồn đang đổ về khiến nước sông ở đây đang lên nhanh, do đó phải tăng cường dự báo những vùng có thể ngập để kịp thời sơ tán, bố trí chỗ ăn ở an toàn, bảo đảm cung cấp lương thực cho người dân. Thủ tướng cũng lưu ý địa phương, trường học nào an toàn thì mới cho học sinh đi học, chưa an toàn thì cho học sinh nghỉ; chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường; huy động cả lực lượng và hệ thống chính trị vào cuộc.

Thủ tướng hoan nghênh chính quyền các cấp Bắc Giang, huyện Việt Yên đã luôn bám sát tình hình, cơ sở để chỉ đạo kịp thời, để dân yên tâm; tiếp tục phân công các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện bám sát địa bàn. Thủ tướng cũng lưu ý huyện Việt Yên, trong phương án chống lũ cần chọn phương án tốt nhất chứ không thể chọn được phương án trọn vẹn trong tình hình khó khăn này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi ca-nô trên sông Cầu thị sát tình hình lũ lụt trên địa bàn xã Tiên Sơn và Vân Hà thuộc huyện Việt Yên.

Thủ tướng chỉ đạo ngoài việc tập trung cho công tác phòng, chống thiên tai, mưa lũ, tỉnh Bắc Giang phải nỗ lực duy trì sản xuất ổn định ở các khu công nghiệp vì tỉnh cùng với: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh… là một trong các trung tâm công nghiệp lớn của miền bắc; phải bảo cung ứng các dịch vụ thiết yếu như: điện, sóng viễn thông, nước; tiếp tục nỗ lực khôi phục sản xuất nông nghiệp trở lại bình thường. Thủ tướng cũng lưu ý địa phương cần đề phòng các phần tử lợi dụng tình hình khó khăn tung tin giả, gây hoang mang dư luận nhằm chống phá Nhà nước, do đó chính quyền các cấp phải thông tin chính thống kịp thời để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tình hình nước lũ sông Cầu đang tràn bờ khu vực cầu Đá, thôn Hạ Lát, gây ngập lụt cánh đồng xã Tiên Sơn.

Thủ tướng đã đi ca-nô thị sát tình hình lũ lụt trên sông Cầu, đoạn qua địa bàn xã Tiên Sơn và Vân Hà; thăm bà con nhân dân xã Vân Hà đang bị ngập lụt. Hiện nay, nước lũ từ sông Cầu đang chảy xiết, tràn qua đường nối hai xã, cô lập xã Vân Hà. Đây là xã nằm ven sông Cầu, có khoảng 2.500 hộ với khoảng 9.000 dân, đang bị chia cắt.

Để nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế... bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch, tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm, lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân; lực lượng quân đội, công an, chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực, chủ động phối hợp các địa phương khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch… để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm… trong thời gian nhanh nhất có thể, bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân xã Vân Hà.

* Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang, lúc 7 giờ 00 sáng 10/9, mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu là 6,12m (trên báo động II: 0,82m); sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 6,65m (trên báo động III: 0,35m), tại Cầu Sơn là 16,90m (trên báo động III: 0,90m); sông Lục Nam tại Cẩm Đàn là 38,68m (dưới báo động 14,32m), Chũ là 9,57m (dưới Báo động số 1: 1,47m), tại Lục Nam là 6,55m (trên báo động III: 0,25m). Mực nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh có dung tích bình quân đạt khoảng 107,5%. Tổng số trạm bơm tiêu vận hành 27 trạm với 216 tổ máy (trong đó Bắc sông Thương 9 trạm, 63 máy; Nam sông Thương 18 trạm, 153 tổ máy).

Tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đã tổ chức triển khai các huyện, thị xã, thành phố thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại với yêu cầu cần chính xác, cụ thể và các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến sáng ngày 8/9.

Hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại an toàn. Do mực nước sông Lục Nam dâng cao, một số bờ bao, bờ vùng phía tả sông Lục Nam có cao trình thấp đã bị tràn gây ngập diện tích lúa và hoa màu, khu dân cư bị ngập đã được sơ tán bảo đảm an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến với một số bộ, ngành, tỉnh, thành phố phía bắc.

Đã kiểm tra hiện tượng sùi ở phía sông khu vực K17+720 đê tả Thương thuộc thôn Chỗ, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng: Không ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Công tác tuần tra canh gác theo quy định: các huyện, thị xã, thành phố đã chủ trương triển khai (dọn dẹp, vệ sinh các điểm canh, chuẩn bị các vật tư, vật liệu..) cơ bản bảo đảm đúng quy định. Các tuyến đê cấp II, III và IV hiện đang ổn định, một số tuyến đê cấp V (đê bối, bờ vùng..) đã bị tràn qua mặt đê gây ngập ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp .

Về tình hình thiệt hại, đến thời điểm này có 1 người tử vong; về nhà ở: đổ sập 8 nhà ở, tốc mái 2.560 nhà ở; di dời khẩn cấp 2.622 hộ gia đình. Về sản xuất nông nghiệp: thiệt hại một phần với diện tích khoảng 17.138ha lúa đang phơi đòng bị gãy đổ, 797,3ha rau màu; 1.927ha cây ăn quả; 320ha cây trồng hàng năm; 16.540,5ha rừng sản xuất bị gãy đổ; gãy đổ 11.290 cây xanh đô thị; gia cầm chết, cuốn trôi 14.150 con và thiệt hại 11,46 ha thủy sản.

Về công nghiệp: đổ, gãy 14 cột điện trung thế, đứt 350m dây điện trung thế; đổ, gãy 531 cột hạ thế và đứt 5.505m dây điện hạ thế; hư hỏng 1 trạm biến thế. Về giáo dục: 267 trường cho học sinh nghỉ học, khoảng 5.965,5m2 mái tôn trường học bị hỏng; 857,5m tường rào bị đổ; đổ 14 công trường; đổ 650 cây xanh trường học; 64 thiết bị giảng dạy bị hư hỏng.

Về công trình giao thông, thủy lợi: 65 điểm đường giao thông sạt lở ách tắc, chiều dài sạt lở, hư hỏng 869m, chiều dài ngập 14.670m và khối lượng đất là 12.862.15m³ và thiệt hại 1.307 các công trình phụ trợ khác. Đường giao thông địa phương: 35 điểm, đường giao thông bị sạt lở, ách tắc; chiều dài sạt lở hư hỏng 759m; chiều dài bị ngập 7.730m; khối lượng đất 10.082,9m³; 1 cống hư hỏng và 1 công trình phụ trợ khác.

Về tài sản, cơ sở hạ tầng: tốc mái tôn và đổ tường rào 5 trạm y tế, 38 nhà văn hóa, sân vận động và 7 mái đình, chùa và các thiệt hại về các công trình nhà kho, phân xưởng. Về sự cố công trình: gãy đổ 1 cột anten (Hiệp Hòa), một số ngầm tràn nhỏ vỡ.

* Trưa cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Việt Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang về tình hình ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả bão số 3, bảo đảm đời sống nhân dân trên địa bàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành và tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng chuyển lời hỏi thăm, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đảng bộ, chính quyền quân và dân tỉnh Bắc Giang về những thiệt hại, mất mát do bão số 3 gây ra; hoan nghênh tỉnh Bắc Giang đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ, chia buồn tới gia đình có người bị nạn, bị thương; yêu cầu tỉnh thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình bị nạn; khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác khắc phục hậu quả bão số 3; xử lý những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng cho rằng hiện nay đang nổi lên tình hình lũ trên sông Thương, sông Cầu; cần phải nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt theo tình hình cụ thể, bảo đảm xả tràn theo quy định. Tỉnh có nhiều chứa nước, đặc biệt là hồ Cấm Sơn, do đó phải nắm chắc và kiểm soát tình hình. Thủ tướng đánh giá số diện tích ngập úng tương đối lớn, nhất là diện tích lúa ngập. Vì vậy, Bắc Giang cần rà soát lại các chế độ, chính sách đối với các cơ quan, đơn vị, gia đình bị thiệt hại để hỗ trợ bằng nguồn dự trữ của tỉnh với tinh thần là để không ai bị đói, rét, các cháu phải đến trường sớm, người bệnh phải được chữa bệnh; thực hiện tốt các chỉ đạo các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ lụt. Tỉnh Bắc Giang là tỉnh công nghiệp, cho nên Thủ tướng yêu cầu không được để xảy ra tình trạng mất điện, sóng viễn thông, nước, các dịch vụ cần thiết cho sản xuất, kinh doanh, người dân; huy động cả hệ thống chính trị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tích cực, chủ động nắm tình hình, phản ứng kịp thời khi tình hình xấu có thể xảy ra, phải đạt hiệu quả; những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải báo cáo.

Thủ tướng lưu ý sẽ xuất hiện các vấn đề vệ sinh môi trường, dịch bệnh, gia cầm chết sau bão lũ, do đó phải huy động các lực lượng như thanh niên, phụ nữ… tham gia dọn dẹp vệ sinh. Thủ tướng cũng biểu dương các lực lượng Quân đội, Công an luôn có mặt tại các điểm nóng để hỗ trợ nhân dân. Thủ tướng nêu rõ, xã Vân Hà bị chia cắt do nước lũ lên, nhất là làng Vân bị chia cắt, phải bảo đảm cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho người dân; cố gắng không để xả đáy hồ Vân Sơn vì đến vụ tới sẽ không có nước canh tác; kiểm tra lại hệ thống đê điều vì tỉnh có nhiều sông chảy qua; tinh thần là chuẩn bị khả năng xấu nhất có thể kể cả có thể vỡ đập, vỡ đê… ; nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân xã Vân Hà, thị xã Việt Yên.

Là tỉnh công nghiệp đang phát triển doanh nghiệp tốt, do đó hệ thống ngân hàng, tài chính, bảo hiểm rà soát thiệt hại của doanh nghiệp, hộ dân doanh để có chính sách hoãn, giãn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, thanh toán bảo hiểm, vay vốn, cơ cấu lại để phát triển sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn thủ tục cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần tương thân tương ái. Các cấp chính quyền địa phương phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong khắc phục hậu quả; nhanh chóng ổn định tình hình, bắt tay vào khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng cho biết, qua đi thực tế tại xã Vân Hà, người dân có 2 kiến nghị mà Thủ tướng thấy hợp lý, đó là xây cầu từ xã Vân Hà sang Bắc Ninh. Do đó, Thủ tướng giao 2 tỉnh nghiên cứu để đầu tư xây dựng cầu dân sinh ở đây, yêu cầu phải hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2025. Một kiến nghị nữa của người dân là có một số hộ dân ăn ở, trên sông nước nhiều đời. Theo Thủ tướng, nguyên tắc thì phải giữ sinh kế cho người dân, có thể làm ăn nhưng trên sông nước nhưng sinh sống phải ở trên bờ, do đó Bắc Giang phải quy hoạch và đưa dân lên bờ sinh sống.

* Tiếp đó, Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến với các điểm cầu Trụ sở Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội về tình hình ứng phó mưa lũ của hoàn lưu sau bão. Dự tại điểm cầu Yên Bái có Phó Thủ tướng Lê Thành Long; dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện các chỉ đạo tại các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ vừa qua. Đối với một số địa bàn bị chia cắt trên Yên Bái, Thủ tướng hy vọng thời tiết tốt sẽ có tiếp tế lương thực, trang thiết bị, quần áo bằng trực thăng; phối hợp Bộ Công an, Quân khu II, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tiếp cận, đưa lương thực, thực phẩm với tinh thần bằng mọi cách đưa vào; đặt an toàn, sức khỏe và tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết, từ đó đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể tích cực xử lý các vấn đề nảy sinh liên quan công tác khắc phục hậu quả cơn bão.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục căn cứ tình hình diễn biến mưa lũ thực tế để có giải pháp phù hợp; yêu cầu tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để xử lý công việc. Bộ Quốc phòng tính toán khả năng bay trực thăng khi thời tiết cho phép để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân, không để ai bị đói, rét, không để ai bị thiếu chỗ ở; các cháu học sinh phải sớm được đến trường, người bệnh phải được chữa bệnh.

Về 2 huyện của Yên Bái đang gặp khó khăn vì bị chia cắt nước lũ, ngoài việc tiếp tế bằng đường không, đường thủy, bằng mọi cách cần nghiên cứu mở đường tiếp cận mới để đưa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vào cho nhân dân; các tỉnh khác cũng tương tự. Về việc kiểm soát nước ở thượng lưu, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo các tỉnh phía bắc bằng mọi cách nỗ lực giảm bớt lưu lượng nước về các hồ thủy điện, thủy lợi bên dưới; phát huy mọi tinh thần sáng tạo của địa phương, “biến không thành có, biến không thể thành có thể, biến khó thành dễ”.

Tác giả: Thanh Giang - Đặng Giang

Ảnh: Trần Hải - Nhật Bắc

Nguồn tin: nhandan.vn