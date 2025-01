Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức đến CH Séc

Có thể nói, quan hệ Việt Nam - Séc được vun đắp và củng cố qua nhiều thế hệ trong suốt 75 năm qua, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh (17 - 21/7/1957) đến Tiệp Khắc. Tại đây, Người đã gặp gỡ, động viên nhóm 100 thiếu sinh quân được Người trực tiếp cử sang học tập tại thành phố Chrastava, tỉnh Liberec, khóa học 1956-1959. Điều rất đáng trân trọng là tất cả các kỷ vật, tư liệu về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của các thiếu sinh quân Việt Nam được lưu giữ, trưng bày trang trọng tại Ủy ban Nhân dân thành phố Chrastava. Đây cũng là sự khởi đầu, nền móng vững chắc cho hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Nhờ đó, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam được cử sang Séc học tập đã trở về đất nước xây dựng và phát triển sự nghiệp, trong đó nhiều người thành công, giữ các chức vụ quan trọng, góp phần làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Séc ngày càng phát triển vững mạnh.

Từ những thế hệ người Việt Nam đầu tiên sang Tiệp Khắc đến nay, cộng đồng người Việt Nam tại Séc không ngừng lớn mạnh. Hiện có khoảng 100.000 người Việt sinh sống, làm việc tại Séc, được chính phủ sở tại đánh giá là cộng đồng chăm chỉ, hội nhập thành công và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và là một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số lớn nhất tại Séc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân





Có thể nói, nhờ những nhân tố đặc biệt này mà quan hệ song phương giữa hai nước đã duy trì được đà phát triển ổn định và tích cực trong 75 năm qua. Lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có các chuyến thăm song phương, tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế. Hai bên duy trì các cơ chế hợp tác song phương hiệu quả, quan trọng như Ủy ban Liên chính phủ về Kinh tế họp định kỳ 2 năm/lần và đến nay đã họp được 7 phiên. Tính đến nay, hai bên đã ký kết, triển khai khoảng 50 hiệp định và thỏa thuận song phương.

Bên cạnh đó, Séc coi Việt Nam là đối tác hàng đầu, cửa ngõ kết nối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với châu Âu, đồng thời là một ưu tiên trong chiến lược châu Á -Thái Bình Dương của Séc. Quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, năng lượng, đổi mới sáng tạo...

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã và đang đem lại cho cả Việt Nam và Séc những lợi ích thực chất về kinh tế - thương mại - đầu tư. Theo số liệu của Séc, kim ngạch thương mại hai chiều song phương năm 2023 đạt 2,9 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2022 và dự kiến đạt 3,8 tỷ USD trong năm 2024, tăng 28% so với năm 2023. Séc cũng là quốc gia thành viên đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Séc hiện có 41 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 92,39 triệu USD, trong đó có một số dự án xây dựng Nhà máy sản xuất xe ô tô SKODA tại Quảng Ninh và Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2... Hai bên còn nhiều tiềm năng, dư địa để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, khai khoáng…

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là chuyến thăm Séc đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam kể từ sau đại dịch COVID-19, cũng là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên tới Séc trong Năm mới 2025, đồng thời mở đầu cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trên cơ sở những thành tựu đạt được và tiếp nối đà phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Thủ tướng Cộng Hòa Séc tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong dịp này, mở ra một chương mới, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên một tầm cao mới, sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Trong lần này, hai bên sẽ tập trung trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao - du lịch, lao động, phát triển bền vững và thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn nữa các nền tảng hợp tác sẵn có, khai thác thêm nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ ký kết một số văn kiện thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể thao…; tiếp tục trao đổi khả năng thiết lập đường bay trực tiếp giữa hai nước cũng như mở trung tâm văn hóa tại mỗi nước nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trong lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự sự kiện Xuân Quê hương 2025 do Đại sứ quán phối hợp với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc tổ chức. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự Xuân Quê hương, chúc Tết bà con kiều bào ta tại Séc. Sự kiện này góp phần khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

