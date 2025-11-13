Thủ tướng: Nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân miền Trung

Thủ tướng yêu cầu địa phương nhanh chóng khôi phục hạ tầng điện, nước sạch, giao thông, viễn thông. Tiếp tục rà soát, huy động mọi phương tiện tiếp tế cho các hộ dân bị thiếu đói, di dời nhân dân đến nơi an toàn; bảo đảm việc cấp gạo phải được triển khai ngay trong ngày 14/11; đồng thời tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" ủng hộ với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân tại miền Trung



Báo cáo sơ bộ cho thấy, đợt thiên tai lần này rất nặng, từ khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi; đã có 90 người chết và mất tích; 273 người bị thương; 1.900 nhà bị sập đổ; 227.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái... gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng, ảnh hưởng 0,2-0,4% tăng trưởng.

Biểu dương tinh thần kiên quyết, quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, giảm thiểu thiệt hại; các lực lượng quân đội, công an đã hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã góp sức, cùng chia sẻ, hỗ trợ các địa phương và nhân dân vượt qua khó khăn.

Trước mắt, Thủ tướng đề nghị, cấp uỷ, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng nòng cốt như quân đội, công an, y tế tiếp tục động viên gia đình có người thiệt mạng, mất tích, hỗ trợ theo phong tục địa phương; ổn định tình hình nhân dân với tinh thần "không để ai bị thiếu chỗ ở, bị đói rét, bị thiếu trường, thiếu chỗ khám chữa bệnh".

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối dự phòng năm 2025, chậm nhất trước 12h ngày 14/11, trình Chính phủ phương án hỗ trợ. Dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị tái cơ cấu chỗ ở của nhân dân để tránh chỗ nguy hiểm, không ở sát mặt biển; hỗ trợ nhà bị sập đổ, nhà bị tốc mái; yêu cầu địa phương nhanh chóng khôi phục hạ tầng điện, nước sạch, giao thông, viễn thông.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu trợ lương thực tiếp tế cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, sơ tán, di dời khỏi những nơi ngập sâu để đảm bảo an toàn; Tuyệt đối không để dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước uống. ảo đảm việc cấp gạo phải được triển khai ngay trong ngày mai (14/11). Bên cạnh đó, tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, tiện ở đâu thì giúp ở đó".

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ, dọn dẹp những cơ sở sản xuất, nhà dân bị sập đổ, hư hỏng. Các tỉnh phải tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng, hợp đồng với bạn hàng nước ngoài.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải tập trung khôi phục hạ tầng giao thông, khắc phục ngay những vấn đề liên quan trường học, y tế. Tất cả vào cuộc với tinh thần "lũ rút đến đâu, khôi phục đến đó", nhanh chóng khôi phục sinh kế cho nhân dân. Ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm...sớm triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh; hoãn, giãn, khoanh nợ.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vào cuộc tích cực, chủ động giải quyết các công việc theo thẩm quyền để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.



Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường bám sát tình hình sản xuất nông nghiệp ở các địa phương, nhất là giống cây trồng vật nuôi; Bộ Xây dựng rà soát hệ thống giao thông; Bộ Công thương rà soát, bảo đảm cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, nước, nguyên vật liệu cho xây dựng; tránh việc thiếu nguồn hàng, dẫn đến tình trạng găm hàng, đội giá. Tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ thống kê thiệt hại do thiên tai ở các địa phương. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp chặt chẽ Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vào cuộc tích cực, chủ động giải quyết các công việc theo thẩm quyền để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.



