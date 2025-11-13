Thăm vùng tâm bão số 13, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo xây lại nhà cho dân

Bà Nguyễn Thị Chúng trình bày với Thủ tướng những mất mát do bão số 13 gây ra - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 13-11, đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã về thăm bà con và doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 13 (Kalmaegi) tại vùng tâm bão tỉnh Gia Lai.

Dân sập nhà, tốc mái khóc với Thủ tướng

Tại bãi đất ven biển nơi chân cầu Đề Gi, từ sáng sớm hàng trăm người dân trong xã đã tập trung đợi gặp Thủ tướng. Nhiều bà, nhiều chị không cầm được nước mắt khi nghe Thủ tướng hỏi thăm về thiệt hại nhà cửa, tài sản, lồng bè trong cơn bão vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Chúng khóc ngất, nước mắt chảy dài, cho hay căn nhà của gia đình đã bị gió bão thổi bay, không biết mấy con người sẽ sống ở đâu trong những ngày tới. Bà cầu cứu Thủ tướng quan tâm, giúp đồng bào dựng lại mái nhà sau bão.

Nhiều người khác xúc động chia sẻ những mất mát của gia đình và chung tiếng lòng nhờ Chính phủ giúp dân. Không chỉ nhà cửa, lồng bè, tàu thuyền, ao nuôi, hàng quán của bà con nơi này gần như tan hoang khi bão số 13 quét qua, nhiều người lâm cảnh tay trắng.

Theo lãnh đạo xã Đề Gi, đây là một trong các xã bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh trong bão, với hàng chục nhà đổ sập, hàng trăm nhà tốc mái, hư hỏng, thiệt hại về tài sản, tàu thuyền là rất lớn.

Thủ tướng xem xét những ngôi nhà bị gió bão và sóng biển đánh sập tại xã Đề Gi, Gia Lai

Thủ tướng tặng quà động viên bà con nơi tâm bão Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Chia sẻ sâu sắc trước mất mát của bà con, Thủ tướng Phạm Minh Chính hứa sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan chung tay giúp dân xây lại căn nhà đã sập, lợp lại mái ngói bị bão cuốn bay, để giúp dân vùng tâm bão ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán.

Thủ tướng giao nhiệm vụ này cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng dù thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản, nhưng may mắn là trong trận bão này thiệt hại về người rất ít. "Còn người là còn của" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu từ nay tới khi có nhà, chính quyền và quân đội có trách nhiệm lo chỗ ở tạm cho bà con, lo cấp phát lương thực thực phẩm. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay chính quyền tỉnh đã chuẩn bị quỹ đất và có kế hoạch tái định cư người dân sống gần biển vào nơi an toàn.

Thủ tướng chia sẻ với thiệt hại của các doanh nghiệp, động viên sớm khôi phục nhà xưởng, quay lại sản xuất - Ảnh: TẤN LỰC

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát kho nguyên liệu của Công ty TNHH FACO bị hư hỏng sau bão - Ảnh: TẤN LỰC

Thủ tướng động viên lãnh đạo Công ty Tân Đại Nam tại Khu kinh tế Nhơn Hội bị sập nhà xưởng trong bão số 13 - Ảnh: TẤN LỰC

Chính phủ sẽ có chính sách giúp đỡ

Thăm Khu kinh tế Nhơn Hội, Thủ tướng xót xa khi nhìn thấy những nhà máy, xưởng sản xuất của doanh nghiệp tan hoang sau khi bão quét qua.

Tại đây, nhiều doanh nghiệp thiệt hại nặng về nhà xưởng, máy móc, nguyên vật liệu, hàng thành phẩm với ước tính thiệt hại mỗi doanh nghiệp từ vài tỉ đồng tới hàng chục tỉ đồng.

Tại Công ty TNHH FACO, ông Nguyễn Kiệt, Tổng giám đốc, nói bão thổi qua tốc mái tôn các khu xưởng sản xuất, làm ướt xưởng chứa nguyên vật liệu và kho chứa hàng. Chỉ riêng doanh nghiệp này, giá trị thiệt hại ước tính đã trên 70 tỉ đồng. Doanh nghiệp đang hết sức khó khăn, cần được giúp đỡ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp hình cùng bà con nhân dân xã Đề Gi bị thiệt hại do bão - Ảnh: TẤN LỰC

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát khu vực chuẩn bị tái định cư cho bà con bị sập nhà do bão tại xã Đề Gi, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các doanh nghiệp, yêu cầu quân đội và chính quyền, các hội đoàn thể, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, ra quân giúp các công ty sửa chữa nhà xưởng, khu sản xuất.

Mong các doanh nghiệp sớm khắc phục thiệt hại, quay lại sản xuất sớm nhất để đóng góp vào kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho lao động.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ có chính sách đặc biệt ưu đãi về tài chính, vốn vay và thuế suất để doanh nghiệp sớm vực dậy sản xuất. Cụ thể, có giải pháp khoanh nợ, giảm lãi suất, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế liên quan.

Trong chuyến công tác của Thủ tướng, nhiều doanh nghiệp đã trao tài trợ hàng chục tỉ đồng cho tỉnh Gia Lai tạo nguồn lực phục hồi sau bão. Cụ thể Ngân hàng VPBank trao 15 tỉ đồng, Tập đoàn Viettel trao 10 tỉ đồng, Binh đoàn 12 trao 10 tỉ đồng, PetroVietnam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng trao tặng tỉnh Gia Lai 15 tỉ đồng.

