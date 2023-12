Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023

Cùng với đó, Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và một số vấn đề quan trọng khác.

Dự Phiên họp có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các Ban của Đảng, Ủy ban, cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023

Mở đầu Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023 sắp kết thúc, nhìn lại tháng 11 và 11 tháng năm nay, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội cả nước tiếp tục đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân được nâng lên; chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đặc biệt công tác đối ngoại là điểm sáng của năm 2023; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ được củng cố...

Lưu ý thời gian của năm 2023 còn rất ít, nhiệm vụ còn nhiều, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, phân tích tình hình, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đặc biệt là các giải pháp cần triển khai để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trong đó, cần phân tích hiệu quả của công tác điều hành, phản ứng chính sách, trên tin thần nhìn thẳng vào sự thật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên trên hết, trước hết để chính sách thực sự đi vào cuộc sống; xử lý mọi vấn đề thực sự thanh thoát, xóa bỏ mọi rào cản, khơi thông cho sự phát triển.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; phấn đấu, quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để đạt được mục tiêu năm 2023. Các thành viên Chính phủ tập trung cao độ chỉ đạo, điều hành công việc; hết sức lưu ý bám sát thực tiễn, ứng phó kịp thời, hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; đồng thời, tận dụng, khai thác tốt nhất cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ cả bên ngoài và bên trong nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình KTXH tháng 11 tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực

Ông Trần Quốc Phương nêu 10 điểm nổi bật. Trước hết, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; giữ gìn được môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, thu NSNN 11 tháng ước đạt 94,9% dự toán, ước cả năm vượt mục tiêu đã đề ra (do tháng 12 thường có tỷ trọng thu cao nên ước cả năm có thể vượt 3-5%, tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển).

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương báo cáo tại phiên họp

Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại. Trong tháng 11, xuất khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ (trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 13,5%, cao hơn nhiều khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 4,4%); nhập khẩu tăng 5,1%; xuất siêu 1,28 tỷ USD. Tính chung 11 tháng, xuất khẩu đạt 322,5 tỷ USD, giảm 5,9%; nhập khẩu 296,67 tỷ USD, giảm 10,7%; xuất siêu 25,83 tỷ USD (cùng kỳ năm trước là 10,3 tỷ USD).

An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm (xuất khẩu 11 tháng gần 7,4 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt gần 4,16 tỷ USD, tăng 16,1% về lượng và 35,1% về giá trị so với cùng kỳ). Mặc dù tình hình khó khăn, nhưng cân đối cung cầu lao động vẫn cơ bản được bảo đảm.

Khu vực nông nghiệp phát triển ổn định lúa gạo được mùa, được giá; năng suất lúa mùa tăng 0,3 tạ/ha; thu hoạch lúa mùa tăng 3,5%, gieo cấy thu đông tăng 9,4%; sản lượng thuỷ sản tăng 2,2%. Xuất khẩu nông sản 11 tháng đạt 47,84 tỷ USD; trong đó rau quả đạt trên 5 tỷ USD, tăng gần 72%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 tăng 1,4% so với tháng 10 và tăng 10,1% so với cùng kỳ (tháng 10 tăng 7%); tính chung 11 tháng tăng 9,6%. Khách quốc tế tháng 11 đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 10,9% so với tháng trước; tính chung 11 tháng đạt hơn 11,2 triệu lượt, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI đăng ký và thực hiện đều cao nhất kể từ năm 2020 đến nay. Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so cùng kỳ, trong đó vốn FDI đăng ký mới tăng 42,4%. Vốn FDI thực hiện đạt 20,25 tỷ USD, tăng 2,9% (10 tháng tăng 2,4%). Giải ngân vốn đầu tư công trong 11 tháng ước đạt 65,1% kế hoạch, cao hơn 6,8% so cùng kỳ (58,33%), số tuyệt đối cao hơn gần 123 nghìn tỷ đồng.

Phát triển DN tích cực hơn. Trong tháng 11 có khoảng 14,3 nghìn DN đăng ký thành lập mới, tăng 19,5% cùng kỳ, số vốn đăng ký tăng 47%. Tính chung 11 tháng có trên 201,5 nghìn DN gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 3,5% (10 tháng tăng 2,9%).

Công tác quy hoạch được đẩy nhanh, 108/111 quy hoạch đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt. Tiếp tục thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số quốc gia, triển khai Đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

