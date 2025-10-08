Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 189 ngày 7-10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Hiện trường vị trí vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7-10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400 mm, cá biệt có nơi trên 560 mm.

Trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại Thái Nguyên lúc 17 giờ ngày 7-10 vượt báo động 3 khoảng 2,37 m, cao hơn lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,56 m và còn tiếp tục lên; đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên; lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã tiếp cận được hiện trường vụ vỡ đập Bắc Khê 1

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu, sông Thương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động.

Trong đó, tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình mưa lũ cho các cơ quan chức năng, địa phương và Nhân dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các hồ thủy điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn tại các khu vực bị ngập lũ.

Thông tin mới nhất về tình hình vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1

Ngay trong chiều ngày 7-10, đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Phạm Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại hiện trường vị trí vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn.

Qua công tác kiểm tra, vị trí đập bị vỡ chiều dài 4-5 m, sâu 3-4 m từ lúc 13 giờ 30 đến 19 giờ tối ngày 7-10 vẫn giữ được ổn định, chưa bị xâm lấn, đã hết mưa và nước hồ đang rút.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã chỉ đạo chủ đầu tư thủy điện Bắc Khê 1 tổ chức triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, vỡ đập đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là làm tốt công tác cảnh báo cho người dân hạ du và phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán người và tài sản của nhân dân vùng có nguy cơ bị ngập lụt...

Đoàn công tác của Bộ NN-MT cũng đã đến hiện trường vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1. Nhân dân dưới hạ lưu đập đã được sơ tán an toàn, không có thiệt hại về người.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động