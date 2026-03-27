Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - trao quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho ông Nguyễn Việt Hùng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 27-3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, ông Nguyễn Việt Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời ông Nguyễn Việt Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Hùng cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết việc điều động, phân công này thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực, kinh nghiệm công tác của ông Nguyễn Việt Hùng.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Việt Hùng sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa phát huy tiềm năng, đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Việt Hùng bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Việt Hùng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đoàn kết, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1978, quê quán xã Bát Tràng, TP Hà Nội, là cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Việt Hùng từng trải qua các vị trí công tác: Phó tổng giám đốc Tổng công ty HUD (2013-2015), Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng (2015-2018), Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD (2018-2024). Ngày 11-9-2024, ông Nguyễn Việt Hùng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ