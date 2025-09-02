Thư mừng Quốc khánh Việt Nam của lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong các bức điện viết, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân Việt Nam anh em đã tiến hành sự nghiệp cách mạng chiến đấu chống thực dân xâm lược bằng lòng dũng cảm, quyết tâm cao cả và sự hy sinh to lớn trong nhiều thập kỷ để giành được độc lập cho dân tộc vào năm 1945 và tiếp tục đấu tranh chống đế quốc xâm lược, kết hợp bền bỉ giữa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Việt Nam với sức mạnh thời đại và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế cùng với khát vọng cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại khẳng định: "Không có gì quý hơn độc lập và tự do".

Các lãnh đạo Lào nhiệt liệt chúc mừng và coi những thắng lợi của Việt Nam là bài học kinh nghiệm vô giá, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Các lãnh đạo Lào tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng để tiếp tục xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp hiện đại, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Các lãnh đạo Lào vô cùng tự hào khi thấy rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và được tôi luyện trong ngọn lửa cách mạng suốt nhiều thập kỷ, đã trở thành di sản chung vô giá, là quy luật trường tồn, bảo đảm sự ổn định và phát triển của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của mỗi nước và đến nay vẫn không ngừng được chăm lo, vun đắp và phát triển ngày càng sâu rộng, đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Lào - Việt Nam. Các lãnh đạo Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, đã luôn dành sự giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả và kịp thời cho Lào từ trước đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc nước Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong các điện mừng, các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được, chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh chóng, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, sức ảnh hưởng quốc tế và khu vực không ngừng được nâng cao; tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam nhất định sẽ vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, mạnh mẽ tiến bước hướng đến hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng, thành lập nước.

Về quan hệ Trung - Việt, các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc chia sẻ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 75 năm qua, tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" do các nhà lãnh đạo tiền bồi hai nước đích thân xây dựng và dày công vun đắp ngày càng phát triển. Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam lấy dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu nhân văn làm cơ hội, tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong thư, lãnh đạo Campuchia bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam về sự phát triển nhanh chóng, toàn diện, vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 là một sự kiện lịch sử, phản ánh sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hiện đại và tự cường dưới sự chỉ đạo sáng suốt và kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 8 thập kỷ qua, đồng thời tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Lãnh đạo Campuchia bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước; tin tưởng với nền tảng được nhiều thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.

Tác giả: Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động