Thủ đoạn gây bất ngờ trong vụ án mẹ con, chị em phối hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin từ Công an huyện Đồng Phú cho biết, cơ quan khám phá thành công vụ án do nhóm đối tượng là chị em và con ruột cùng ra tay lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân tại nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam bị can Nguyễn Thị Hoa (SN 1979, ngụ Khu 8, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; tạm trú ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra. Khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hồng (SN 1987, là em gái Hoa) do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Riêng đối tượng Nguyễn Thế Mạnh và Lưu Quốc Đông chưa làm việc được do đang bỏ trốn, cơ quan công an kêu gọi nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Thủ đoạn tinh vi

Trước đó, ngày 27/01, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đồng Phú, Bình Phước tiếp nhận tin báo của chị N.T.T. (SN 1982, ngụ ấp 4, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) bị một đối tượng là nữ giới lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7 triệu đồng bằng thủ đoạn tinh vi và bài bản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa chủ mưu tại cơ quan công an.

Thiếu tá Vũ Đình Duy, Điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đồng Phú cho biết: “Từ tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát hình sự rà soát và nắm được tình hình trong thời gian từ tháng 7/2023 đến cuối tháng 01/2024, tại Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú (huyện Đồng Phú) có một số đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới. Chúng dàn kịch dẫn dụ các nữ công nhân bỏ ít tiền cọc để giữ điện thoại Iphone do đối tượng nhặt được và chờ chủ nhân đến chuộc với giá cao hơn để có lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi lấy tiền của bị hại thì đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Khi không thấy người nào đến chuộc điện thoại và kiểm tra kỹ chiếc điện thoại đang giữ thì bị hại mới biết đó là hàng nhái và mình đã bị lừa”.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đồng Phú cho biết: “Đội đã phân công những điều tra viên, trinh sát hình sự có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm lừa đảo để vào cuộc truy tìm băng nhóm này. Mặc dù, xác định được nhóm lừa đảo đã gây ra 5 vụ tại Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, chiếm đoạt được 34 triệu đồng cùng 2 chiếc nhẫn vàng 18k (trị giá 3 triệu đồng) nhưng các đối tượng tỏ ra rất chuyên nghiệp. Khi tiếp cận bị hại thì ra tay rất nhanh để đưa họ vào bẫy đã dàn dựng sẵn và khi bị hại biết mình bị lừa thì cũng không nhớ được nhiều về đặc điểm nhận dạng cá nhân của các đối tượng, do chúng chủ động che mặt bằng khẩu trang, áo chống nắng…”.

Tang vật vụ án được lực lượng công an thu giữ.

Xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, chỉ nhắm vào các bị hại là công nhân nữ có thu nhập thấp nên gây bức xúc trong dư luận.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Đội hình sự quyết tâm lập án đấu tranh triệt phá nhóm lừa đảo này.

Thời điểm đầu tháng 1/2024 cũng là thời gian giáp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nên lực lượng Công an huyện và Đội Cảnh sát hình sự phải căng mình vừa thực hiện các nội dung đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT, vừa thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vì vậy các điều tra viên, trinh sát hình sự đã kiên trì thay nhau thức trắng nhiều đêm để thu thập thông tin, tài liệu qua hệ thống camera an ninh nhằm rà soát, sàng lọc hình ảnh, đánh giá những đối tượng nghi vấn để khoanh vùng đấu tranh.

Cùng lúc đó, các tổ công tác được phân công chia nhau đi các địa phương giáp với Bình Phước như Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh… tiến hành xác minh, truy tìm tung tích nhóm đối tượng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày vẫn không có thông tin nào về nhóm lừa đảo này.

Nhóm lừa đảo sa lưới

Khi cuộc truy vết nhóm lừa đảo tưởng như rơi vào bế tắc, thì biện pháp đấu tranh mới được triển khai và bất ngờ bắt được kẻ cầm đầu.

Thiếu tá Vũ Đình Duy thông tin: “Trong khoảng thời gian các điều tra viên và trinh sát hình sự đi tìm tung tích các đối tượng ở các địa phương khác thì vẫn tiếp tục có một số người bị lừa đảo tại huyện Đồng Phú. Điều này chứng tỏ các đối tượng vẫn ranh mãnh, qua mặt công an để hoạt động. Phương án tác chiến mới được áp dụng bằng cách hóa trang và đón lõng tại các địa điểm, khu vực mà nhận định các đối tượng sẽ tiếp tục ra tay gây án”.

Quả nhiên chỉ sau vài ngày giăng lưới, ngày 25/01/2024, “con cá” lớn nhất đã bị tóm gọn sau khi gây án tại khu vực trụ ATM trong khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.

Đó là Nguyễn Thị Hoa (SN 1979, ngụ Khu 8, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; tạm trú ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), là kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo chuyên nghiệp bằng thủ đoạn mới.

Từ lời khai của Nguyễn Thị Hoa, những ngày sau đó, Công an huyện Đồng Phú tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Hồng (SN 1987, là em gái Hoa, ở cùng nhà) để đấu tranh.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng, giúp sức cho đối tượng Nguyễn Thị Hoa

Theo đó, Nguyễn Thị Hoa là chủ mưu, mua sẵn 50 chiếc điện thoại có hình dáng giống hệt điện thoại Iphone 13 và Iphone 14 chính hãng, mỗi chiếc có giá 1.700.000đ, rồi giấu trong người hoặc giỏ xách để đánh tráo khi các bị hại rơi vào “bẫy”.

Hoa lôi kéo Nguyễn Thế Mạnh (SN 1983, em trai Hoa) và Lưu Quốc Đông (con trai Hoa, cùng ngụ Khu 8, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) từ miền Bắc vào tỉnh Bình Phước tham gia đóng vai chủ những chiếc điện thoại Iphone bị mất và gọi điện nói chuyện với bị hại để xin chuộc khiến cho các bị hại tin là thật.

Khi ra tay lừa đảo, Hoa và Hồng sẽ tiếp cận các bị hại và diễn kịch: “Chị vừa nhặt được chiếc điện thoại nhưng không biết sử dụng, nhờ em tắt dùm”.

Khi bị hại cầm điện thoại thì Mạnh hoặc Đông gọi đến và xin chuộc với giá 10 triệu đồng. Đây là mấu chốt khiến các bị hại tin đó là chủ điện thoại bị mất đang liên hệ xin chuộc lại mà không nghi ngờ gì.

Sau đó, Hoa hoặc Hồng nói với bị hại là bận đón con nên không chờ chủ điện thoạt đến chuộc được và đề nghị bị hại giữ lại chiếc điện thoại chỉ cần đưa chúng 5 hay 7 triệu đồng, khi chủ điện thoại đến chuộc 10 triệu đồng thì sẽ có lời vài triệu đồng.

Do hám lợi nên các bị hại đã bị sập bẫy, đưa tiền cho chúng nhưng không hề biết khi giao chiếc điện thoại, đối tượng đã đánh tráo đưa chiếc điện thoại Iphone 14 nhái cho bị hại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Còn bị hại thì chờ mãi không thấy chủ điện thoại đến chuộc, kiểm tra lại điện thoại mới biết mình bị lừa.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, nhóm Hoa, Hồng, Mạnh và Đông đã thực hiện trót lọt 31 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 150 triệu đồng của các nữ công nhân tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Phước.

Riêng tại huyện Đồng Phú, Công an huyện đã chứng minh nhóm này thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo tại Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, chiếm đoạt được 34.000.000đ cùng 2 nhẫn vàng 18k (trị giá 3.000.000đ).

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa thực hiện lại hành vi lừa đảo của mình.

Công an huyện Đồng Phú đề nghị, nhân dân trên địa bàn và các địa phương lân cận đã bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự trong thời gian qua, thì trình báo ngay với Đội Cảnh sát hình sự qua số điện thoại 0919.351.949 để được hỗ trợ thu hồi tài sản và xử lý các đối tượng phạm tội theo pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn