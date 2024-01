Thông Soái Ca gây tranh cãi khi đi diễn hội chợ như ca sĩ chuyên nghiệp

Mới đây, Thông Soái Ca trở thành cái tên gây tranh cãi khi được giới thiệu như một idol (thần tượng) trên áp phích một đêm diễn hội chợ tổ chức tại Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An

Áp phích đêm diễn nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Nam TikToker có tiết mục biểu diễn kết hợp cùng ca sĩ Vương Bảo Nam. Anh mở đầu bằng câu nói gắn liền với mình: “Những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh”. Sau đó cặp đôi hát Cắt đôi nỗi sầu.

Tuy nhiên, hoàn toàn có thể nhận thấy, dù cầm micro nhưng Thông Soái Ca không hát ra tiếng. Cả ca khúc đều là giọng của Vương Bảo Nam.

Thông Soái Ca cầm micro biểu diễn trên sân khấu.

Câu chuyện Thông Soái Ca được mời đi hát như ca sĩ chuyên nghiệp đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Bên cạnh một số khán giả hào hứng cổ vũ cho màn biểu diễn thì có không ít ý kiến trái chiều về sự xuất hiện của nam TikToker trên sân khấu.

“Có hát đâu, đứng làm màu làm gì?”, “Nói không rõ, còn được mời đi hát, thật bó tay”, “Tôi không hiểu vì sao lại có sự xuất hiện của Thông Soái Ca trên sân khấu biểu diễn. Để vui trên mạng xã hội thì được nhưng để là một người có show đi diễn, có khán giả thì cần phải xem lại”, “Tất nhiên là chả có gì hay ho cả nhưng hãy nhìn nhận họ chỉ là 1 nhân vật gây giải trí hài hước”, “Khán giả đang dễ dãi quá thì phải”... là một số bình luận của dân mạng.

Thường có sân khấu kết hợp với Thông Soái Ca trong các show diễn hội chợ, ca sĩ Vương Bảo Nam cho biết cả hai được ban tổ chức mời chung. Anh trân trọng nỗ lực của TikToker, đồng thời khẳng định “tiền ai nấy giữ”, không có chuyện anh lợi dụng tên tuổi của Thông Soái Ca để có show và ngược lại.

Thông Soái Ca xuất hiện trên một poster bên cạnh nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Thông Soái Ca tên thật là Nguyễn Minh Thông. Từ khi tham gia TikTok, Thông Soái Ca gần như đổi đời, nổi tiếng chỉ sau 1 đêm và có được những thù lao từ việc một số nhãn hàng đặt quảng cáo. Thông Soái Ca còn kết hợp với nam ca sĩ Du Thiên trong một sản phẩm âm nhạc.

Sau này, các clip của anh không được đón nhận như xưa. Anh bắt đầu đi diễn hội chợ. Điều này khiến cộng đồng mạng phản ứng gay gắt.

Ngoài Thông Soái Ca, các nhà tổ chức hội chợ cũng mời mọc các hiện tượng mạng khác như một chiêu trò lôi kéo khán giả. Cho dù không có tài năng nghệ thuật nổi bật nhưng với sức hút từ mạng xã hội, một số TikToker vẫn nhận được nhiều lời mời tham gia sân khấu hội chợ ở các tỉnh lẻ, biểu diễn ở quán bar...

Thanh Tâm gây tranh cãi khi thường xuyên dùng danh hiệu “người đẹp toàn năng” ở các show.

Trần Thanh Tâm là một trong số đó. Cách đây không lâu, cô biểu diễn tại một hội chợ ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Trên banner giới thiệu, tên của hot girl “Trứng rán cần mỡ” đính kèm dòng chú thích: “Người đẹp toàn năng”.

Người đẹp diện áo dài cách tân thanh lịch, hát hàng loạt bài từ dân ca cho đến nhạc trẻ, như: Qua Cầu Gió Bay, Việt Nam Trong Tôi Là... Tuy nhiên, chất giọng của Trần Thanh Tâm được khán giả nhận xét là khá yếu, mỗi lần lên nốt cao đều hụt hơi và chênh phô. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng người đẹp 24 tuổi hát nhép vì khẩu hình có phần không khớp với lời bài hát.

Câu chuyện hot girl sinh năm 2000 bất ngờ cầm micro đi hát như ca sĩ chuyên nghiệp trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Ngoài ra, việc Thanh Tâm dùng danh hiệu “người đẹp toàn năng”, “hoa hậu toàn năng Việt Nam” biểu diễn ở các show tỉnh cũng gây tranh cãi.

“Hoa hậu gì ở đây trời”, “Em này hát còn thua tôi hát karaoke”, “1 điểm nhiệt tình, giọng hát âm điểm”, “Thấy khúc không hát vẫn có tiếng kìa”... là một số bình luận của dân mạng.

Từ một hiện tượng mạng, Thanh Tâm nổi lên từ TikTok. “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ” được xem là clip nổi tiếng nhất của hot girl. Sau này, cô lấn sân showbiz với việc tham gia các cuộc thi hoa hậu nhưng không đạt thành tích ấn tượng. Dù đã cố gắng để thoát ra khỏi cái mác “hot girl TikTok”, song chừng đó vẫn là chưa đủ để khán giả xem cô như nghệ sĩ thực thụ.





Lệ Rơi hát phòng trà.

Lệ Rơi cũng từng là cái tên gây xôn xao mạng xã hội một thời gian dài bởi những bản cover bằng chất giọng hơi ngọng, sai nhịp điệu, lạc tông... Nhận được sự chú ý của dân mạng, anh chàng 9X được mời đi diễn tại các tụ điểm với cát-xê 8 con số cho một show.

Tuy nhiên, vì không có năng khiếu nghệ thuật nên sự nổi tiếng của Lệ Rơi không kéo dài được bao lâu. Anh dần không còn được săn đón và bị lu mờ bởi các hiện tượng mạng khác.

Thời gian gần đây, Lệ Rơi xuất hiện trong một vài show phòng trà. Tuy nhiên anh phủ nhận thông tin quay lại làm nghệ thuật, chỉ thỉnh thoảng hát hò với bạn bè thân thiết.

Chia sẻ với chúng tôi, Lệ Rơi nói: “Show thì nhiều đơn vị mời gọi lắm, vài đơn vị làm phim cũng ngỏ lời nhưng tôi bận, đi làm giờ hành chính nên không thể nhận lời được. Chỉ rảnh được ngày cuối tuần thì ở nhà chăm cây, đọc sách, thăm anh em bạn bè người thân là hết ngày”.

