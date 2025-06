Thông cáo báo chí tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Nghệ An tháng 5/2025

1. Kết quả đạt được

1.1. Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Trong tháng 5 các địa phương đang tập trung thu hoạch cây trồng vụ Xuân và triển khai sản xuất vụ Hè Thu đối với một số loại cây trồng. Chăn nuôi tiếp tục phát triển. Diện tích rừng trồng tập trung tháng 5 ước đạt 2.501 ha, tăng 8,95%. Các địa phương, đơn vị tập trung xây dựng nông thôn mới đảm bảo kế hoạch.

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 18,4%; một số sản phẩm có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2024 như: đường kính, sữa các loại, xi măng, điện sản xuất,…

- Về dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 14.628,1 tỷ đồng, tăng 11,56%. Lượng khách du lịch ước đạt 1,4 triệu lượt; doanh thu du lịch ước đạt 4.163 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước thực hiện 10.846 tỷ đồng, đạt 61,2% dự toán, bằng 103,5% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm ước thực hiện 20.889 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: trong tháng 5 đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT cho 07 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 316,7 tỷ đồng; điều chỉnh 18 lượt dự án; tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 642,9 tỷ đồng. Thành lập mới 149 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.104 tỷ đồng.

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Tổ chức thành công các sự kiện văn hóa lớn như Lễ hội Làng Sen và khánh thành Tượng Bác Hồ về thăm quê nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm học 2024-2025; chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT, lớp 10 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và tốt nghiệp THPT. Tăng cường công tác dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em.

- Chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho nhân dân. Tiếp tục triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

1.3. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số:

- Công tác sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt, bảo đảm theo tiến độ yêu cầu của Trung ương. Hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, các cấp, các ngành về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đảm bảo theo tiến độ đề ra.

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt Đề án số 06/CP; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2025.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

1.4. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định, an toàn. Tổ chức tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2024-2025 tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 6/2025

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương để cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Rà soát các nhiệm vụ được giao, đánh giá tình hình thực hiện và bám sát kịch bản tăng trưởng điều chỉnh để chỉ đạo tăng tốc, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng, quý tiếp theo.

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ để chuẩn bị kết thúc hoạt động của cấp huyện và triển khai hoạt động của cấp xã mới từ ngày 01/7/2025. Rà soát, bố trí các điều kiện cần thiết để đảm bảo hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã (như: sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức; bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ yêu cầu làm việc,…). Chủ động nghiên cứu, cập nhật văn bản chỉ đạo của Trung ương để tham mưu điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, ngân sách nhà nước, đầu tư công, xây dựng, đất đai, quy hoạch, kế hoạch, phân cấp quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực,... phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Chuẩn bị công tác tập huấn chuyên môn, chuyên đề, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khi tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Không để việc sắp xếp tổ chức, bộ máy làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Rà soát, kiểm kê, xử lý, sắp xếp tài sản công, cơ sở nhà, đất, đất dôi dư sau sáp nhập, đảm bảo theo quy định của pháp luật.