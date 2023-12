Thiếu tướng Hồ Phú Hoảnh từ trần

Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Hội CCB phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Hồ Phú Hoảnh; bí danh: Chí Hiền, Sáu Vân; sinh năm 1934; quê quán: Xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; trú quán: Số 61 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 9, đã nghỉ hưu.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Giải phóng hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần hồi 14h05 ngày 27/12/2023 tại gia đình. Lễ viếng tổ chức hồi 23h ngày 27/12/2023, tại nhà riêng: Số 61 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ; lễ truy điệu tổ chức hồi 14h ngày 29/12/2023; di quan hồi 15h ngày 29/12/2023; an táng tại đất nhà (số 61 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

