Thiếu tiền chơi game, con trai dựng màn kịch bị bắt cóc để tống tiền mẹ

Tối 19/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị T.T.T.H (SN 1981, ngụ tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về việc con trai là Lê Đình Khải (SN 2003) bỏ đi khỏi nhà từ ngày 13/1, gia đình không liên lạc được.

Đối tượng Khải tại cơ quan Công an.

Đến ngày 4/2, bà H nhận được tin nhắn thoại từ zalo của Khải (đăng nhập bằng số điện thoại 0704602***) có nội dung “người nhà chuẩn bị tiền chuộc, còn không nhận xác vì giá chuộc 300 triệu trong thời hạn đúng 3 ngày. Nếu không có tiền sẽ bán sang công ty khác”; “đúng 3 ngày liên lạc lại sau, không có tiền chuộc nhận xác về” và gửi kèm hình ảnh, đoạn video quay cảnh Khải bị trói, bị đánh đập.

Nhận định có nhiều nghi vấn trong vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ. Ngày 18/2, Công an TP Cần Thơ đã xác định Khải đang thuê trọ tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Tại cơ quan Công an, Khải khai nhận do nợ tiền các công ty tài chính và tiền chơi game nên anh ta thuê các đối tượng trên mạng xã hội để bàn bạc dựng hiện trường giả vụ bắt cóc và quay video cảnh đang bị trói tay, đánh đập. Sau đó, Khải tự gửi video clip cho mẹ ruột là bà H nhằm làm cho bà H lo sợ, chuyển tiền cho Khải lấy tiền trả nợ và chơi game.

Địa điểm quay video clip là tại một nhà trọ ở khu dân cư Hưng Phú 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ) do Quách Đình Triết (SN 2004, ngụ tại ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) làm chủ. Triết và Khải có mối quan hệ bạn bè.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, xử lý Khải và các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn