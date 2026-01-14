Thiếu loại vitamin này có thể dẫn đến mù lòa nhưng không phải ai cũng chú ý

Hầu hết mọi người đều biết rằng họ cần chú ý đến lượng vitamin và khoáng chất nạp vào cơ thể để đảm bảo sức khỏe. Nhiều người sẽ thêm một ly nước cam vào bữa sáng để tăng cường vitamin C hoặc ăn rau bina và cải xoăn để bổ sung sắt và canxi.

Nhưng có một loại vitamin thường bị bỏ qua mặc dù việc thiếu loại vitamin này tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Cụ thể, vitamin E là một chất dinh dưỡng hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh - nếu thiếu vitamin này, cơ thể bạn sẽ không hoạt động bình thường.

(Ảnh minh họa: VTC News)

Vì hầu hết mọi người có thể nhận được tất cả những gì cần thiết từ một chế độ ăn uống lành mạnh, nên việc bổ sung vitamin E hiếm khi được chú trọng. Theo The Cleveland Clinic, vitamin E là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do.

Cơ thể cần nhiều vitamin E để chống lại các gốc tự do. Nếu thiếu vitamin E, hệ miễn dịch của bạn có thể gặp khó khăn trong việc bảo vệ bạn khỏi bệnh tật và nhiễm trùng." Ngoài ra, vitamin E còn hỗ trợ làn da khỏe mạnh, thúc đẩy thị lực tốt, ngăn ngừa cục máu đông, giảm viêm.

Các triệu chứng thiếu vitamin E chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Chúng có thể bao gồm yếu cơ, các vấn đề về thị lực và khó khăn trong việc kiểm soát các chuyển động cơ thể. Các triệu chứng khác bao gồm tê bì và mệt mỏi. Trường hợp nặng có thể dẫn đến mù lòa.

Trẻ sơ sinh - đặc biệt là trẻ sinh non - có nguy cơ thiếu vitamin E cao hơn. Đó là vì rất ít vitamin E đi qua nhau thai trong quá trình phát triển của thai nhi. Vì vậy, khi chào đời, trẻ sơ sinh không có nhiều vitamin này trong cơ thể.

Theo thời gian, nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm. Trẻ sơ sinh thường có thể nhận đủ lượng vitamin E cần thiết thông qua sữa mẹ hoặc sữa công thức. Nguy cơ thiếu vitamin E sẽ tăng lên nếu bạn không ăn các thực phẩm có chứa chất béo. Cơ thể cần chất béo để tiêu hóa và hấp thụ một số loại vitamin nhất định.

Tác giả: CTV Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn