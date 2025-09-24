Thiều Bảo Trâm lộ ảnh quá khứ từng biểu diễn tại sự kiện nghi quảng cáo web cá độ?

Mới đây, nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng vướng tranh cãi lớn khi MV mới ra mắt - Anh Em Trước Sau Như Một - xuất hiện nhiều hình ảnh một trang web cá độ trên những ly nước, áo, bao bì… một cách dày đặc. Nhiều người cho rằng đây là hành vi quảng bá công khai cho hoạt động cờ bạc. Ngay trong tối 22/9, Công an TP HCM đã gửi giấy mời nhóm nghệ sĩ, ekip tham gia phim ngắn và MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng lên làm việc. Tuy nhiên, xoay quanh vấn đề nghệ sĩ dính nghi vấn quảng cáo web cá độ, Thiều Bảo Trâm mới được netizen “đào lại quá khứ” gây xôn xao.

Giữa lúc cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin chấn động này, một vài netizen đã đào lại được đoạn video ghi lại Thiều Bảo Trâm góp mặt tại một sự kiện được cho là quảng bá cho một trang web liên quan đến cá độ, cờ bạc. Đáng nói, đây là hệ sinh thái cá độ có quy mô lớn tại Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực.

Thiều Bảo Trâm trong bộ trang phục đen lấp lánh, khoe đôi chân thon dài

Thiều Bảo Trâm trong bộ trang phục đen lấp lánh, khoe đôi chân thon dài. Sân khấu khá hẹp, chỉ đủ cho nữ ca sĩ biểu diễn cùng một vài vũ công phụ hoạ. Một khán giả còn bị phát hiện cầm tờ tiền “đung đưa” trước mặt Thiều Bảo Trâm khi cô nàng đang biểu diễn. Sân khấu, background, các bảng biển quảng cáo game cá độ này đều xuất hiện tràn lan xung quanh vị trí đứng của Thiều Bảo Trâm. Thậm chí, biểu ngữ kêu gọi người chơi còn đặt ngay cạnh chân cô.

Tuy nhiên, hiện tại không còn tìm thấy bất kỳ video nào quay lại phần thể hiện của Thiều Bảo Trâm. Đoạn video gốc đã được cắt chỉnh, edit lại thành một video ngắn tóm lược sân khấu của Thiều Bảo Trâm, nhạc nền át hoàn toàn âm thanh và tiếng hát của nữ ca sĩ. Chúng tôi đang liên hệ với phía ekip Thiều Bảo Trâm để làm rõ về hình ảnh này nhưng hiện chưa có phản hồi.

Sân khấu, background, các bảng biển quảng cáo game cá độ này đều xuất hiện tràn lan

Cũng trong ngày 23/9, Sơn Tùng và Trang Pháp là 2 nghệ sĩ bị đào lại hình ảnh dính quảng cáo web cá độ. Ngay lập tức cả 2 ekip đại diện nghệ sĩ đều đã lên tiếng chứng minh Sơn Tùng và Trang Pháp không quảng cáo cho các thương hiệu cá độ.

Hành vi quảng cáo cho các trang cá cược trái phép là hành vi bị nghiêm cấm tại Việt Nam. Theo Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP, hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 1 đến 90 triệu đồng. Thậm chí, trong một số trường hợp, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015. Vì vậy, các nghệ sĩ cần hết sức cẩn trọng khi nhận quảng cáo, tránh bị liên quan vào những thương hiệu tiêu cực gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.

