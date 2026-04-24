Thi tuyển viên chức giáo dục, Quảng Trị bít 'kẽ hở' gian lận bằng cách nào?

Trước kỳ thi tuyển 415 viên chức giáo dục sắp tới, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị khẳng định đã thiết lập một quy trình "bảo mật tối đa" với nhiều lớp hàng rào kỹ thuật, nhằm ngăn chặn tuyệt đối các biểu hiện tiêu cực, đảm bảo sự công bằng cho mọi thí sinh.

Xung quanh những lo ngại về tính minh bạch trong các kỳ thi tuyển dụng, phóng viên Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Minh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức lần này, về các giải pháp ngăn chặn các "kẽ hở" để thực hiện hành vi gian lận.

Đề thi: Bốc thăm ngẫu nhiên trong khu vực đã cách ly

* Thưa ông, dư luận thường quan tâm nhất đến khâu bảo mật đề thi. Sở đã có giải pháp gì để đảm bảo đề thi không bị "rò rỉ" ra ngoài trước giờ diễn ra kỳ thi?

- Ông Võ Văn Minh: Chúng tôi xác định bảo mật đề thi là yếu tố sống còn. Để đảm bảo tính khách quan và bảo mật cao nhất, sở đã thuê một đơn vị độc lập xây dựng ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi. Từ đó xây dựng ngân hàng câu hỏi nguồn với số lượng rất lớn, bao quát toàn bộ chương trình ôn tập. Ngay cả danh tính đơn vị được thuê cũng được giữ bí mật.

Từ ngân hàng nguồn, Hội đồng tuyển dụng sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để hình thành 3 phiên bản đề thi khác nhau. Cả 3 đều được niêm phong.

Chủ tịch hội đồng sẽ bốc thăm chọn 1 trong 3 túi đề để làm đề chính thức. Đáng chú ý, lúc bốc thăm, ngay cả chủ tịch hội đồng cũng không biết nội dung bên trong đề là gì vì túi đề đang được niêm phong. Biên bản chọn đề được lập trước sự chứng kiến của các thành viên liên quan. Sau đó mới thực hiện việc in sao đề.

Đặc biệt, việc ra đề, in sao đề và ngay cả việc bốc thăm chọn đề đều hoàn toàn trong khu cách ly, có sự giám sát 24/24h của công an và thanh tra từ lúc bắt đầu nhiệm vụ cho đến khi thí sinh hoàn thành bài thi cuối cùng mới được ra ngoài.

Phòng thi: Tăng giám thị và thiết bị chống gian lận

* Với sự tinh vi của các thiết bị công nghệ cao hiện nay, khâu coi thi được thiết lập như thế nào để không có "kẽ hở" cho kẻ xấu lợi dụng gian lận, thưa ông?

- Ông Võ Văn Minh: Chúng tôi không chỉ trông chờ vào ý thức của thí sinh, mà đã chủ động bằng hàng rào kỹ thuật. Tại mỗi phòng thi, ngoài 2 giám thị bên trong, chúng tôi tăng cường mật độ giám thị hành lang với tỉ lệ 1 giám thị phụ trách chỉ 3 phòng (chặt chẽ hơn cả quy chế thi tốt nghiệp THPT).

Chúng tôi cũng lắp hệ thống camera giám sát xuyên suốt trong phòng thi để giám sát quá trình thí sinh thực hiện bài thi.

Riêng với việc ngăn chặn các thiết bị gian lận kỹ thuật công nghệ cao, chúng tôi phối hợp với công an tỉnh trang bị cổng từ và các thiết bị chuyên dụng để rà soát, ngăn chặn trước khi vào phòng thi.

Ban giám sát kỳ thi sẽ hoạt động độc lập hoàn toàn với ban coi thi để đảm bảo sự khách quan cao nhất, không có nể nang hay "vùng cấm".

Chấm thi: Chấm hai vòng độc lập, hậu kiểm xác suất

* Sau khi thi xong, làm sao để đảm bảo kết quả chấm thi phản ánh đúng năng lực thật của thí sinh để không có sự gian lận, thưa ông?

- Ông Võ Văn Minh: Khâu chấm thi được thiết kế với quy trình "đóng". Tất cả bài thi đều được làm phách. Ban làm phách bị cách ly độc lập, đảm bảo giám khảo không thể biết mình đang chấm bài của ai.

Mỗi bài thi sẽ được chấm hai vòng độc lập. Giám khảo chấm bài được bốc thăm ngẫu nhiên. Nếu có sự chênh lệch điểm số theo quy định, sẽ có quy trình chấm lại nghiêm ngặt.

Hội đồng tuyển dụng cũng sẽ chấm kiểm tra xác suất một lượng bài thi nhất định để đối soát kết quả. Riêng những bài thi có dấu hiệu nghi ngờ "đánh dấu", hội đồng sẽ tổ chức chấm chung để đưa ra kết luận công tâm nhất.

Tất cả khu vực chấm thi và tủ đựng bài thi đều được giám sát bởi camera và niêm phong chặt chẽ ngoài giờ làm việc.

Mục tiêu cuối cùng của sở là tạo ra một kỳ thi công bằng, minh bạch nhất, để chọn được những giáo viên có năng lực thực sự, xứng đáng đứng vào hàng ngũ giáo dục tỉnh nhà.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: tuoitre.vn