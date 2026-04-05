Người chuyển nhầm gần 500 triệu đồng tại Quảng Trị đã nhận lại tiền

Sáng 5-4, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) xác nhận cơ quan chức năng đã chuyển trả lại số tiền chuyển nhầm gần 500 triệu đồng cho bà N.T.T.T. (trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Bà T. sau đó đã bày tỏ lời cảm ơn đến Công an tỉnh Quảng Trị, Công an phường Quảng Trị và các cơ quan chức năng đã hướng dẫn, giải quyết thấu đáo vụ việc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của gia đình bà.

Người nhận tiền bà T. chuyển nhầm mà không trả hiện vẫn đang bị công an điều tra bắt tạm giam về tội "chiếm giữ trái phép tài sản".

Ngày 10-11-2025, bà T. chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Thế Lữ (34 tuổi, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Phát hiện nhầm lẫn, bà T. sao kê và nhiều lần gọi điện, nhắn tin, trực tiếp gặp ông Lữ để xin lại số tiền. Tuy nhiên ông Lữ không chịu trả lại số tiền.

Sau đó bà T. đã gửi đơn cầu cứu đến Công an phường Quảng Trị.

Công an phường đã sao kê dữ liệu từ phía ngân hàng và xác định có việc chuyển nhầm gần 500 triệu đồng từ tài khoản bà T. sang tài khoản của ông Lữ.

Công an phường đã liên tục phát giấy mời ông Lữ đến làm việc nhưng người này không hợp tác, không chịu chuyển trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Tối 12-1, ông Lữ đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: tuoitre.vn