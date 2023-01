Thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A

Sáng 12-1, Công an xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo tìm người để phục vụ điều tra, xác minh một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã này.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn

Theo thông báo, vào khoảng thời gian từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút ngày 12-1 xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thôn Phủ Lý, xã Đại Lộc, chưa rõ nguyên nhân.

Nạn nhân ban đầu được xác định là nữ giới, có độ tuổi khoảng 40-50 tuổi đi xe đạp (loại xe ghi đông nam), trên xe có đem theo làn và giỏ nhựa; nạn nhân mặc quần màu xanh, đi tất màu đen, đi bao tay màu đen, bên ngoài có mặc áo mưa dùng 1 lần màu xanh, đội nón lá cũ (nghi là người thu mua sắt vụn).

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, ở nhiều vị trí trên đường.

Để phục vụ xác minh giải quyết vụ việc, Công an xã Đại Lộc đề nghị công an các xã, thị trấn trên địa bàn thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nếu ai biết thông tin về người có lai lịch trên thì thông báo đến Công an xã Đại Lộc.

