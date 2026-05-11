Thi thể người đàn ông cháy đen gần trạm xe buýt

Ngày 11/5, Công an phường Linh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Mình điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của V.K.H.(SN 1988, quê Đắk Lắk).

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân bốc cháy tử vong.

Nạn nhân được phát hiện bốc cháy tại bãi đất trống cạnh trạm dừng xe buýt trên đường Đỗ Mười, đoạn đối diện với KCX Linh Trung, phường Linh Xuân lúc 1 giờ sáng cùng ngày.

Gần khu vực nạn nhân tử vong, Công an phát hiện một chiếc ba lô bên trong chứa quần áo, một số giấy tờ cá nhân mang tên như nêu trên. Công an khám nghiệm hiện trường tử thi để xác định rõ nguyên nhân đồng thời phát thông báo tìm kiếm người thân của nạn nhân để phối hợp xử lý.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn