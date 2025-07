Thi thể nam giới chưa rõ danh tính trôi dạt trên sông

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 31-7, người dân phát hiện thi thể một nam giới trôi trên sông Nậm Mộ, đoạn qua bản Lở, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: MXH

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và xác minh danh tính nạn nhân.

Cơ quan chức năng thông báo ai là người thân, gia đình có người mất tích hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân, vui lòng đến trực tiếp hiện trường để nhận dạng và phối hợp xác minh hoặc liên hệ với Công an xã Tương Dương qua số điện thoại: 0917253678.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết mưa lũ do bão số 3 gây ra đã khiến tỉnh Nghệ An bị thiệt hại gần 3.500 tỉ đồng, 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Hiện, các địa phương tại Nghệ An đang khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động