Thêm một giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 16/3, cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Tự Trị (SN 1972, quê ở tỉnh Phú Yên, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 85-02D Ninh Thuận) về hành vi nhận hối lộ.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 85-02D Lê Tự Trị (áo trắng). Ảnh: ANTV Ninh Thuận.

PC03 Công an tỉnh Ninh Thuận cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tuấn Dân (SN 1972, ở xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) và Dương Văn Minh (SN 1976, ở phường Hoà Xuân Tây, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên) về hành vi đưa hối lộ.

Quá trình điều tra của công an bước đầu xác định, Lê Tự Trị trong vai trò Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 85-02D (từ tháng 1 - 7/2022) đã có hành vi cấu kết, móc nối, thoả thuận nhận tiền của Nguyễn Văn Tuấn Dân và Dương Văn Minh để can thiệp chỉnh sửa thông số kỹ thuật nâng chiều cao, tải trọng đối với các xe ô tô nhằm giúp cho các chủ xe có thể đăng kiểm sai quy trình.

Hiện vụ án đang được PC03 Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Lữ Hồ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong