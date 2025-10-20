Thêm 1 sao Brazil sắp có quốc tịch Việt Nam

Gustavo Santos sắp có quốc tịch Việt Nam.

Vừa qua, tiền vệ Hendrio đã chính thức nhận quốc tịch Việt Nam và có tên gọi mới là Đỗ Hoàng Hên. Dẫu vậy, cầu thủ này vẫn chưa thể được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ngay lập tức và phải chờ đến tháng 1/2026, anh mới chính thức đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Như vậy, cựu cầu thủ của Nam Định chỉ có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026, ở trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuy nhiên trong tháng tới, rất có thể đội tuyển Việt Nam sẽ đón 1 sao nhập tịch khác ra mắt đội tuyển Việt Nam. Theo thông tin từ VTC News, trung vệ Gustavo Santos của SHB Đà Nẵng cũng đang hoàn tất nốt các thủ tục để chính thức nhập quốc tịch Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 tới.

Hiện tại, trung vệ cao 1m95 này đã có đủ 5 năm cư trú liên tiếp tại Việt Nam, và vì thế đủ điều kiện ra sân cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp tuyển Lào vào cuối tháng 11 tới nếu như VFF hoàn tất các thủ tục đăng ký với FIFA.

Vào cuối tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Lào thuộc lượt trận thứ 5 vòng loại cuối Asian Cup 2027, đối thủ chúng ta từng giành chiến thắng 3-0 trước trận lượt đi.

Gustavo Santos sinh ra tại Brazil và thi đấu cho 1 số đội bóng ở nước này trước khi sang Việt Nam vào năm 2018. Anh thi đấu cho nhiều câu lạc bộ như Thể Công - Viettel, Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh, Đông Á Thanh Hóa và giờ là SHB Đà Nẵng.

Ngôi sao này giành 2 chức vô địch Cúp Quốc gia và 1 Siêu cúp Quốc gia cùng CLB Đông Á Thanh Hóa. Ở tuổi 30, Gustavo Santos vẫn có thể cống hiến nhiều năm cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

