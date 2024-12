The S-Vista và cơ hội hiếm có trên thị trường: Vừa nhận nhà ngay, vừa hưởng ưu đãi lớn

“Món hời” cho nhà đầu tư nhạy bén

The S-Vista được Vinhomes mở bán ngay trong giai đoạn thị trường Hà Nội thiếu nguồn cung trầm trọng, giá bán căn hộ chung cư sơ cấp trung bình tới 69 triệu đồng/m2. Do đó, với mức giá chỉ trên dưới 60 triệu đồng/m2, quỹ căn hộ cao cấp The S-Vista đã khiến giới đầu tư đổ về khu Đông Thủ đô tìm kiếm cơ hội sở hữu “món hời”.

Đặc biệt, khi thị trường căn hộ liên tục tăng giá, người mua nhà thường chỉ có thể tìm thấy các chính sách hỗ trợ lãi suất, ưu đãi chiết khấu tại các dự án nhà ở hình thành trong tương lai. Nhưng tại The S-Vista, khách hàng và nhà đầu tư có thể vừa nhận nhà ngay lập tức, vừa được hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi “khủng”.

Cụ thể, khách được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng với khoản vay lên tới 70% giá trị căn hộ. Nhờ đó, nhà đầu tư vừa gỡ bỏ được áp lực tài chính vừa dễ dàng tối ưu dòng tiền phục vụ mục đích đầu tư trong thời gian được hỗ trợ lãi suất.

Với The S-Vista, khách hàng có thể nhận nhà ngay mà vẫn được hưởng chính sách bán hàng hấp dẫn

Bên cạnh đó, khách hàng và nhà đầu tư có nguồn lực tài chính dồi dào có thể nhận chiết khấu tới 10% khi lựa chọn phương án thanh toán sớm, hay chiết khấu 5% cho phương án thanh toán theo tiến độ. Mức chiết khấu cao của chủ đầu tư càng làm cho giá bán của The S-Vista hấp dẫn trên thị trường, đặt trong bối cảnh thị trường sơ cấp của Thủ đô hầu như không còn sản phẩm nào có giá bán tương đương lại có thể nhận nhà ngay.

Nói về sự hấp dẫn của khoản đầu tư này, anh Ngô Hoàng Minh (Hà Nội) - một trong những nhà đầu tư đã sở hữu được một căn góc 3 phòng ngủ trong đợt mở bán đầu tiên, cho biết: “Từ ngày mua được căn hộ này, tôi đã nhận được một số lời mời chào bán lại với giá chênh lên tới hàng trăm triệu. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, với tốc độ tăng giá và sự khan hiếm sản phẩm của thị trường, kết hợp với lợi thế độc đáo của The S-Vista, việc nắm giữ lâu dài những sản phẩm giới hạn này sẽ có tỷ suất sinh lời tốt hơn”.

Căn hộ có tầm view “triệu đô” của anh Minh liên tục được hỏi mua lại với giá chênh lên tới trăm triệu đồng

Với suy nghĩ đó, thay vì bán sang tay, anh Minh đầu tư thêm nội thất và cho một gia đình người nước ngoài thuê dài hạn với mức giá 18 triệu đồng/tháng. Đây cũng là phương án được nhiều chủ sở hữu của The S-Vista lựa chọn nhằm tận dụng lợi thế nhận nhà ngay.

Khoản đầu tư 1 vốn 4 lời hiếm có

Ngoài việc dễ dàng khai thác dòng tiền ngay sau khi sở hữu, The S-Vista còn mang tới cho khách hàng và nhà đầu tư những khoản lời hấp dẫn khác. Trong đó, khoản lời đầu tiên chính là không gian sống xanh độc đáo, với hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của Ocean City.

Hệ sinh thái tiện ích đó trải dài từ công viên nội khu với đường dạo bộ, sân chơi thể thao, bể bơi “mui trần” đến ngoại khu với các tiện ích xanh của Vinhomes Ocean Park như Hồ Ngọc Trai, Hồ San Hô hay biển hồ nước mặn... Rộng hơn nữa là hệ tiện ích sống - học tập - làm việc - nghỉ dưỡng - mua sắm - vui chơi giải trí đã được kiến tạo tại Thành phố điểm đến Ocean City.

Đáng nói, với sự đồng hành của Vinhomes, hệ sinh thái đó còn liên tục được nâng cấp với hàng loạt những tiện ích mới sẽ được cho ra mắt trong tương lai. Đây là một “đòn bẩy” mạnh mẽ của The S-Vista, giúp gia tăng giá trị sản phẩm một cách bền vững.

Sở hữu The S-Vista cũng đồng nghĩa với sở hữu hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, liên tục được làm mới của Ocean City

Bên cạnh đó, The S-Vista còn sở hữu vị trí độc đáo khi nằm tại giao điểm của các tuyến đường huyết mạch kết nối nội - ngoại khu. Ngoài môi trường sống trong lành và cộng đồng dân cư văn minh, các gia đình sẽ có thêm môi trường giáo dục tốt nhất cho con với các thương hiệu đẳng cấp quốc tế như Vinschool, VinUni, Brighton College, Dewey… Hay với tầm nhìn xa hơn nữa, nơi đây cũng là điểm khởi đầu công việc dễ dàng, với hàng loạt công ty lớn đóng tại Tòa văn phòng TechnoPark ngay kế cận.

The S-Vista kế cận với các tiện ích học tập và làm việc hiện đại, đẳng cấp quốc tế

Ngoài ra, The S-Vista còn thừa hưởng hệ thống hạ tầng giá trị tỷ đô của khu Đông, với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút giao Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy, đường Vành đai 3… đã đi vào hoạt động. Cùng với đó là hàng loạt dự án lớn trong quy hoạch giúp “quận mới” Gia Lâm phát triển thần tốc, như Vành đai 3.5, Vành đai 4, tuyến Metro số 8, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo…

Hiện, The S-Vista đang trở thành mục tiêu săn đón của cả người mua ở thực cũng như giới đầu tư. Đặc biệt, sau những đợt mở bán luôn rơi vào tình trạng cháy hàng mới đây, những sản phẩm cuối cùng của The S-Vista dự báo sẽ tiếp tục tạo sóng cho thị trường BĐS Đông Hà Nội.

Tác giả: PV

Nguồn tin: nguoihanoi.vn