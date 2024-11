The S-Vista - Giải pháp đầu tư “lãi ngay từ lúc mua” trên thị trường BĐS phía Đông Thủ đô

Nắng hạn gặp mưa

Theo anh Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty BĐS MICC, những tháng cuối năm, thị trường căn hộ chung cư sôi động hơn hẳn khi nhu cầu để ở cũng như đầu tư đều tăng mạnh. Thị hiếu của giới đầu tư cũng có sự thay đổi khi tập trung vào các dự án có sẵn nguồn cung với các sản phẩm đã hoàn thiện về pháp lý, có thể nhận nhà ở ngay và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Đó là xu hướng đầu tư an toàn và cũng là cách để các nhà đầu tư tận dụng triệt để khả năng khai thác dòng tiền, gia tăng tỷ suất lợi nhuận khi nắm giữ dài hạn.

Những căn hộ đã hoàn thiện, có thể vào ở ngay đáp ứng xu hướng đầu tư của thị trường giai đoạn cuối năm

Tuy nhiên, các thị trường lớn như Hà Nội hay TP HCM đang rơi vào tình trạng chênh lệch cung - cầu nghiêm trọng, khiến các dự án đáp ứng được nhu cầu của giới đầu tư ngày càng ít ỏi. Riêng tại Hà Nội, việc thiếu nguồn cung còn ảnh hưởng mạnh đến giá sản phẩm, khiến giá căn hộ mở bán mới trong quý III/2024 đã đạt mốc trung bình là 69 triệu đồng/m2.

“Trong bối cảnh đó, việc Vinhomes mở bán tòa căn hộ cuối cùng của phân khu Sapphire, Vinhomes Ocean Park 1 là The S-Vista, giúp thị trường BĐS Thủ đô như “nắng hạn gặp mưa”. Giỏ hàng số lượng giới hạn lại sở hữu nhiều lợi thế về khai thác kinh doanh ngay cũng như tiềm năng tăng giá trong dài hạn khiến nhà đầu tư đều không thể bỏ qua”, anh Nam chia sẻ.

Không chỉ là quỹ căn sẵn sàng bàn giao, The S-Vista còn sở hữu lợi thế vàng khi tọa lạc ngay tại vị trí đắc địa của “Quận Trung tâm” Vinhomes Ocean Park, chỉ cách Đại học VinUni và Tòa văn phòng thông minh TechnoPark vài bước chân. Tòa căn hộ này cũng thừa hưởng giá trị của hạ tầng giao thông tỷ đô của Ocean City nói riêng và khu vực phía Đông Hà Nội nói chung.

Vị trí kế cận Đại học VinUni và Tòa văn phòng TechnoPark nâng tầm giá trị của The S-Vista

Trong đó, các tuyến đại lộ 52m và đường Hải Đăng sẽ gia tăng khả năng kết nối nội khu của The S-Vista. Hệ thống hạ tầng giao thông khác, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường Vành đai 3, Vành đai 3.5, cầu Vĩnh Tuy, hệ thống VinBus, Metro số 8 theo quy hoạch… vừa giúp kết nối ngoại khu thuận tiện, vừa là những đòn bẩy tăng giá cho The S-Vista.

Kết hợp cùng lợi thế từ hàng nghìn tiện ích trải dài từ nội khu cho tới ngoại khu, nằm trong hệ sinh thái all-in-one của Vingroup, The S-Vista dễ dàng thu hút một lượng lớn khách hàng tìm thuê với nhu cầu trải nghiệm môi trường sống đẳng cấp. Trong đó có một lượng lớn khách nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp FDI trong khu vực, với khả năng chi trả cao.

“Đây chính là tệp khách hàng tiềm năng cho các chủ sở hữu căn hộ The S-Vista khai thác dịch vụ cho thuê trong cả ngắn hạn và dài hạn”, anh Nam nói.

The S-Vista sở hữu khả năng sinh dòng tiền bền vững từ nhóm khách hàng nước ngoài đang làm việc trong khu vực

Ưu đãi vượt trội tạo “đòn bẩy” đầu tư

The S-Vista còn được xem là giải pháp đầu tư hiệu quả nhờ sự đồng hành của Vinhomes với những chính sách bán hàng hấp dẫn. Trong đó, nhà đầu tư mạnh về tài chính có thể nhận chiết khấu tới 10% khi lựa chọn phương án thanh toán sớm, hay chiết khấu 5% cho phương án thanh toán theo tiến độ.

Đáng chú ý, khách hàng còn có thể dễ dàng sở hữu các sản phẩm đầu tư hấp dẫn này chỉ với 30% vốn tự có, phần còn lại sẽ được hỗ trợ vay với lãi suất 0% trong 18 tháng. Đây được xem là một trong những chính sách bán hàng hiếm có trên thị trường khi được áp dụng vào những dòng sản phẩm đã hoàn thiện, có thể nhận nhà ở ngay như The S-Vista.

Phương án thanh toán này không chỉ giúp nhà đầu tư dễ dàng sở hữu các sản phẩm có nhiều tiềm năng, bằng việc tùy biến tỷ lệ vay với khả năng tài chính phù hợp. Đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể tối ưu hóa cơ hội đầu tư khi chủ động chia vốn để sở hữu nhiều căn hộ cùng lúc.

Chính sách bán hàng hấp dẫn của Vinhomes giúp nhà đầu tư dễ dàng sở hữu giỏ “hàng hiếm” The S-Vista

Đến khi chính sách hỗ trợ hết hiệu lực cũng là lúc thị trường được dự báo sẽ đạt đỉnh của chu kỳ mới. Đồng thời vào thời điểm đó, hạ tầng khu vực đã có sự phát triển mạnh mẽ sau khi Gia Lâm chính thức lên quận từ đầu năm 2025. Tất cả những yếu tố đó sẽ cộng hưởng giúp nhà đầu tư đang nắm giữ các sản phẩm giới hạn tại The S-Vista có thể thanh khoản dễ dàng với giá trị của các căn hộ đã gia tăng đáng kể. Do đó, các đợt mở bán sắp tới của tòa căn hộ The S-Vista sẽ là một cuộc “chạy đua” khốc liệt của giới đầu tư.

