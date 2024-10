The Pyo: Siêu công nghệ "trị" hôi nách hay chiêu trò quảng cáo? (Bài 1)

Công nghệ "siêu việt" đến từ Hoa Kỳ?

Khi tìm kiếm cụm từ "chữa hôi nách", "chữa hôi nách tại Hà Nội", “điều trị hôi nách”..., Viện The Pyo nổi lên như một địa chỉ uy tín hàng đầu về lĩnh vực này. Việc truyền thông tại đây được thực hiện "chuyên nghiệp" từ các bác sĩ giải đáp thắc mắc đến hàng loạt video phản hồi của khách được quay dựng chỉn chu khiến người xem cảm thấy yên tâm hơn về chất lượng điều trị tại đây.

Các quảng cáo của The Pyo nêu rằng, nguyên nhân chính gây ra hôi nách thường là do thói quen vệ sinh không sạch sẽ, chế độ ăn uống, và yếu tố di truyền. Từ đó, The Pyo mời chào về liệu trình điều trị với siêu công nghệ Pyo Ultimate, công nghệ được cơ sở này quảng bá là được chuyển giao độc quyền từ Hoa Kỳ.

Các bài viết quảng cáo trên trang mạng xã hội của The Pyo (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng nói “siêu công nghệ điều trị” của The Pyo đưa tới những công dụng rất “khó tin” như: “Làm một lần duy nhất 40 phút - không hết hôi đền gấp đôi"; “Đánh bật mùi hôi nồng nặc khó chịu”; "điều trị dứt điểm hôi nách"...

Thậm chí, trong một số quảng cáo The Pyo còn cho rằng "điều trị an toàn cho mọi lứa tuổi" và cam kết "không tái lại".

Để kiểm chứng những thông tin quảng cáo, ngày 1/10 trong vai một người bị hôi nách di truyền, phóng viên Người Đưa Tin đã liên hệ qua số điện thoại trên trang facebook có tên “Thạc sĩ/bác sĩ Tiến - Viện The Pyo - Dứt điểm hôi nách một lần duy nhất” được hiển thị trong tốp đầu tìm kiếm của trang mạng xã hội.

Người ở đầu dây, tự nhận là nhân viên tư vấn tên Hoa, khẳng định rằng công nghệ Pyo Ultimate của họ có thể điều trị dứt điểm tình trạng hôi nách chỉ sau một lần duy nhất.

"Chị yên tâm, bên em cam kết bằng văn bản và cơ sở là 'phòng khám điều trị' chứ không phải là cơ sở thẩm mỹ hay spa đâu", Hoa nhấn mạnh. Sau đó, nhân viên này mời PV đến cơ sở để thăm khám trực tiếp.

Theo lịch hẹn vào buổi chiều cùng ngày, phóng viên (PV) đã đến phòng khám The Pyo tại địa chỉ số 10 Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi cung cấp một số thông tin cơ bản, chúng tôi được mời vào một phòng riêng để thăm khám.

Theo lịch hẹn, PV đến cơ sở The Pyo tại địa chỉ số 10 Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh:KT).

Tại đây, một người tư vấn tên Kim Ngân bắt đầu kiểm tra tình trạng của phóng viên bằng vài động tác soi da đơn giản. Ngay sau đó, cô này đưa ra nhận định nhanh chóng: "Tình trạng của em không phải nhẹ đâu, nếu không điều trị sớm thì sau này sinh nở mùi còn nặng hơn".

Cô tiếp tục giải thích rằng tình trạng hôi nách của PV đã ở cấp độ 4, nghĩa là cần can thiệp ngay.

Đáng chú ý, Kim Ngân đưa ra hai lựa chọn công nghệ điều trị. Thứ nhất là công nghệ Pyo Ultimate, với liệu trình kéo dài 3 buổi, mỗi buổi có giá 1,5 triệu đồng. Cô giải thích rằng nguyên nhân gây hôi nách của PV đến từ "nồng độ vi khuẩn cao và cấu trúc da yếu".

Phương pháp thứ hai được giới thiệu là "Enzyme công nghệ cao kết hợp bức sóng Ultimate", với mức giá 12 triệu đồng cho một lần điều trị duy nhất và được bảo hành 3 năm. Theo Kim Ngân, phương pháp này thường được “các bạn nhỏ lựa chọn” vì nó mang lại kết quả nhanh chóng.

“Một là mình kết hợp ánh sáng, hai là sẽ đẩy hoạt chất, sau 7 -10 ngày tình trạng mùi cải thiện rất rõ. Đối với phương pháp bên chị, các bạn sẽ ủ kem làm mềm da, sau khi bức sóng xong sẽ đẩy hoạt chất Enzyme vào”, Kim Ngân nói.

Kim Ngân tư vấn các công nghệ cao siêu về điều trị hôi nách cho PV (Ảnh: KT).

Để chốt lại ca bệnh của PV, Kim Ngân đưa ra một phác đồ điều trị hôi nách chỉ một lần duy nhất, can thiệp bằng công nghệ cao - tức công nghệ "Enzyme công nghệ cao kết hợp với bức sóng Ultimate".

“Sau khi thực hiện xong các ổ hạch của bệnh nhân se lại và sẽ tiêu các ổ viêm. Bản chất của hoạt chất Enzyme là sẽ có kháng thể, ngăn ngừa vi khuẩn, tái nhiễm quay trở lại”, cô cho biết.

Khi PV hỏi về khả năng điều trị dứt điểm chỉ sau một lần thực hiện như quảng cáo, nhân viên tư vấn không còn chắc chắn như ban đầu. "Còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người, kể cả khi cắt tuyến mồ hôi cũng có thể tái lại", Kim Ngân thừa nhận.

Dù vậy, cô vẫn khẳng định rằng phương pháp này có thể kéo dài hiệu quả từ 7 - 10 năm, thậm chí lên đến 20 năm đối với những người có cơ địa phù hợp.

Lời khẳng định chắc nịch

Về chi phí điều trị, PV bày tỏ sự e ngại về mức giá cao, Kim Ngân ngay lập tức trấn an rằng có thể giảm giá. Bằng cách cung cấp voucher hỗ trợ 2 triệu đồng, giá dịch vụ sẽ chỉ còn 10 triệu đồng.

Dù vẫn cảm thấy số tiền này khá cao, người này khẳng định để PV yên tâm rằng: “Bên nhà chị công nghệ độc quyền rồi và là địa chỉ đứng đầu điều trị tuyến mồ hôi nách toàn TP. Hà Nội, hơn nữa lại còn cam kết bằng văn bản".

Chưa dừng lại ở đó, khi thấy PV do dự, một người được cho là quản lý của phòng khám bước vào và đề nghị giảm thêm 2 triệu đồng, giúp giá dịch vụ giảm còn 8 triệu đồng. Cuối cùng, phóng viên quyết định đặt cọc và hẹn một ngày khác để thực hiện.

Thấy PV do dự về chi phí điều trị hôi nách cao, người quản lý (áo đen) và Kim Ngân (áo blu trắng) liên tục dùng chiêu trò dùng voucher để giảm cho PV (Ảnh:KT).

PV đóng tiền cọc cho nhân viên The Pyo (Ảnh: KT).

Để làm rõ ai sẽ là người trực tiếp thực hiện điều trị, Kim Ngân không ngần ngại khẳng định rằng cô có thể tự tay thực hiện ca điều trị nếu khách hàng muốn.

Nhưng khi PV đề cập đến hình ảnh của người được cho là chuyên gia Đào Xuân Tiến trong các clip quảng cáo và phóng sự có để logo của nhà đài VTV2, cô lại phủ nhận và nói rằng hình ảnh trên không phải là Đào Xuân Tiến.

Điều này khiến nhiều khách hàng đặt câu hỏi, vậy những người xuất hiện trong các clip quảng cáo với áo blu trắng có thực sự là bác sĩ đủ chuyên môn?

Người được cho là "chuyên gia" Đào Xuân Tiến trả lời các nguyên nhân gây hôi nách và giới thiệu phương pháp công nghệ điều trị trên VTV2 và các clip quảng cáo trên Fapge của The Pyo (Ảnh: Internet).

Sau đó, khi phóng viên liên hệ lại với bạn Hoa - nhân viên tư vấn của The Pyo, người này cũng xác nhận rằng chỉ có một bác sĩ tên Tiến làm việc tại cơ sở đó là bác sĩ Vũ Trọng Tiến.

Nhưng những tên tuổi như Đào Xuân Tiến vẫn xuất hiện trong các clip quảng cáo và trả lời thắc mắc của khách hàng trên mạng xã hội. Sự mâu thuẫn trong thông tin khiến khách hàng hoang mang và không rõ liệu mình đang được tiếp cận với dịch vụ y tế chính thống hay chỉ là một chiêu trò tiếp thị.

Thực tế cho thấy, không phải mọi lời hứa hẹn “thần thánh” đều được chứng minh bằng kết quả thực tế. Các phương pháp điều trị y tế, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề về da và mồ hôi, thường cần được thực hiện bởi những bác sĩ có chuyên môn và được kiểm chứng qua các nghiên cứu khoa học.

Do vậy, người tiêu dùng nên tìm kiếm các cơ sở y tế uy tín, có giấy phép hoạt động rõ ràng và được Bộ Y tế cấp phép. Ngoài ra, việc tham khảo ý kiến từ các bác sĩ chuyên khoa trước khi quyết định thực hiện điều trị cũng là bước quan trọng để tránh những rủi ro không đáng có.

Ở phóng sự sau chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra những phân tích từ các chuyên gia pháp lý và y tế về những dịch vụ "điều trị" khó tin tại viện The Pyo, cùng với đó là lời khuyên về cách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trước những lời quảng cáo hoa mỹ.

Theo tìm hiểu, Viện The Pyo tên đầy đủ là Phòng Khám chuyên khoa thẩm mỹ - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn GTG. Gồm 2 cơ sở: Số 75 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1. Tp.HCM và số 10 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội. Ông Lê Việt Hùng là người phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: nguoiduatin.vn